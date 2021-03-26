Kovid-19 vakalarının arttığı Trakya'da denetim ve dezenfeksiyon devam ediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Trakya'da salgınla mücadele kapsamında denetimler ve hijyen çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarına göre, Edirne 219,49, Tekirdağ 168,26, Kırklareli 155,09 ile risk değerlendirme haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında yer alıyor.

Edirne'de, kent merkezindeki Saraçlar, Balıkpazarı ve Çilingirler caddelerine girişte ekipler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon sürdürülüyor.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyduğu gözlenirken, kurallara uymayanlar denetim ekiplerince uyarılıyor.

Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun, odada düzenlediği basın toplantısında, kademeli normalleşmeye geçilmesi sonrası vaka sayısının hem Türkiye hem de kentte iki kat arttığını belirterek, "Bu, normalleşmenin zamanında yapılmadığını gösteriyor. Üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz. Umarım en az insanımızın etkileneceği şekilde bu süreç yönetilir." dedi.

Hastanelerde yoğunluk olmasına rağmen yoğun bakımlarda sorun görülmediğini belirten Altun, vatandaşları zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları, kapalı ortamlarda bulunmamaları ve tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Halkın desteği olmadan bu hastalıkla mücadele edilemeyeceğine işaret eden Altın, en az 14 ve mümkünse 28 gün tam kapanma önerisinde bulundu.

Kırklareli ve Tekirdağ

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri kontrol etti, vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.

Öte yandan, kentte bazı restoran, market ve kafelerde zorunlu olmasına rağmen HES kodu sorgulaması yapılmadığı, bazı vatandaşların da yasak bölgelerde sigara içtiği görüldü.

Tekirdağ'da polis ve zabıta ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Ekipler, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor.

Büyükşehir ve Süleymanpaşa belediyeleri ekipleri, caddelerde, kamu binaları, parklar ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyona devam ediyor.

???????Kent merkezinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu ve maske tedbirine uyduğu gözlendi.