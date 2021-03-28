Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Trakya'da vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği görüldü.

"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Edirne'nin sokakları, izinli olarak işlerine gidenler dışında boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

Kentte normal günlerde yoğunluk yaşanan Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis ve Selimiye meydanları civarında da sessizlik hakim oldu.

Kırklareli'nde ise önceki günlerde yoğunluk yaşanan Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ile işlek cadde ve sokakların sakin olduğu gözlendi.

İzni olan ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek isteyenlerin dışında vatandaşlar evlerinde kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de meydan ve caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla beraber sokaklarda sessizlik hakim oldu.