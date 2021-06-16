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Kovid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi - Son Dakika

Kovid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi

16.06.2021 12:07

SABRİ KESEN - Yaz sezonunun başlaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş ve aşılamanın hız kazanması Akdeniz ve Güney Ege'de turizmi hareketlendirdi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/ SABRİ KESEN - Yaz sezonunun başlaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş ve aşılamanın hız kazanması Akdeniz ve Güney Ege'de turizmi hareketlendirdi.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya ve turistik ilçeleriyle ziyaretçileri kendisine çeken Muğla'da turizm ağırlıklı olarak iç pazar ile başladı.

Almanya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden de turist ağırlayan sektör, bir an önce ana pazar konumundaki Rusya ve İngiltere pazarının açılmasını bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, vaka sayılarının düşmesinin ve aşılama oranının artmasının turizmi pozitif yönde etkilediğini söyledi.

Güvenli Turizm Sertifikası programı ile Türkiye'de sektörün geçen yıl gerekli güveni yurt içinde ve yurt dışında verdiğini dile getiren Yağcı, "Turizmde dünya markası Antalya, Güvenli Turizm Sertifikalı tesisleriyle güvenli ve sağlıklı bir şekilde misafirlerini ağırlamaya hazır." dedi.

Antalya'nın bu hafta devlet liderlerinin ağırlanacağı Antalya Diplomasi Forumu ile Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Yağcı, turizmde alınan tedbirlerin devlet liderleri tarafından bizzat deneyimleneceğini kaydetti.

İki toplantının gerek Türkiye'nin gerekse kentin turizm potansiyelini daha da artıracağını ifade eden Yağcı, turizm noktasında alınacak kararlara yön verileceğini belirtti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise şu anda iç pazar ile Almana ve Ukrayna pazarında hareketlilik olduğuna işaret etti.

Özellikle iç pazar ile Almanya'dan yoğun talep geldiğini dile getiren Atmaca, "Almanya'nın Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması 1 Temmuz sonrası rezervasyonlarını artırdı. İç pazarda da bir yoğunluk var, Kurban Bayramı'nda ise daha fazla artmasını bekliyoruz. Sektör olarak Rusya pazarına odaklandık. Uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla hızlı bir dönüş bekliyoruz. Çünkü Ruslar Türkiye'yi çok seviyor ve bir an önce kısıtlamanın kalkmasını bekliyor." diye konuştu.

Atmaca, açık olan ve Güvenli Turizm Sertifikası alan tesislerde personelin tamamına yakınının aşılandığı bilgisini verdi.

Vaka sayılarında da düşüş yaşandığına dikkati çeken Atmaca, geçen yıldan daha iyi bir sezon beklediklerini vurguladı.

Muğla'da iç pazar hareketlendi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da iç pazarın haziran itibarıyla biraz canlandığını, temmuzda daha da canlanmasını beklediklerini kaydetti.

Güney Ege'nin en önemli turizm destinasyonu Muğla için İngiltere ve Rusya'nın önemli bir pazar olduğunun altını çizen Bülbüloğlu, şunları söyledi:

"Şu an yerli turistte hareketlilik var. Otellerimizin yüzde 35-40'ı açık. Dış pazarda ise Ukraynalı misafirlerimiz ağırlıklı ancak başka ülkelerden de misafirlerimiz var. Ancak normale dönmemiz için Rusya ve İngiltere'den turist akışının olması şart. Aşılamanın yüzde 50'yi geçmesi ve Kovid-19 vaka sayısının 100 binde 20 civarında olması halinde hem İngiltere hem Orta Avrupa, Hollanda, Almanya, Belçika pazarlarımız da uçmaya başlayacaktır."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de şu anda ağırlıklı olarak Ukrayna pazarında hareketlilik olduğunu aktardı.

İngiltere ve Rusya pazarında rezervasyonların ağustosa ertelendiğini anlatan Esin, aşılamanın hızla artmasının turizmi pozitif yönde etkileyeceğini bildirdi.

Kovid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi
Kovid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi
Kovid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi
Kovid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi
Kovid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi

Güney Ege, Türkiye, Akdeniz, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 vakalarının düşmesi ve aşılamanın artması turizmi hareketlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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