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Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğunun en az olduğu Şırnak ve üçüncü sırada yer alan Mardin'de, "tedbirlere devam ve aşı olun" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, 6-12 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre 11,72 ile Şırnak bir önceki haftaya göre en düşük il olurken, 16,61 ile Mardin üçüncü sırada yer aldı.

Her iki ilde de vaka sayısının artmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve aşı yapılması istendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, tüm dünyada ve ülkede salgınla yoğun bir mücadelenin verildiğini anımsatarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarını sürdürdüklerini söyledi.

Vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu aktaran Pehlivan, bunu korumak için tedbirlere aksatmadan devam edileceğini vurguladı.

Aşılama oranı yükseliyor

Pehlivan, aşılama oranında belirli bir seviyeye çıktıklarını belirterek, birinci doz aşıda yüzde 85'in üzerinde, ikinci doz aşıda da yüzde 70'e yaklaştıklarını bildirdi.

Birkaç gün içerisinde yüzde 70 oranını yakalayacaklarını anlatan Pehlivan, şöyle konuştu:

"İl olarak jandarma, emniyet personellerimizin sayısının çok olduğu bir iliz. Bu kurumlarımızda da aşılama oranımız yüzde 90'ların üzerinde seyrediyor. Birinci doz aşılarımız yüzde 100 tamamlandı, şimdi de ikinci dozda hemen hemen yüzde 100'e yaklaştık."

"Süreç devam ediyor"

Aşı olmayan vatandaşların aşılarını bir an önce yaptırmasını beklediklerini ifade eden Pehlivan, sahada 100 araçlık filyasyon ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Sağlık ve diğer kolluk birimlerinin topyekun bir hassasiyetle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Süreç devam ediyor ve kış mevsimine giriyoruz. İnşallah bu seviyeyi muhafaza edebiliriz, hatta sıfırlarız. Bir yandan da aşı oranımızı daha da yukarılara çekeriz. İkinci dozda yüzde 70'lere yaklaştık bunu biraz daha yukarılara çıkarmamız gerekir. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyetlerini artırmalarını rica ediyorum. Bu sayede inşallah salgının üstesinden hep beraber geleceğiz."

Hastalar, ya aşısız ya da eksik aşılı

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise aşılama oranında henüz istedikleri rakamlara ulaşmadıklarını, il genelinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Maske mesafe ve temizlik konusunda vatandaşların tedbirleri sürdürmesini ve aşı olmasını arzu ettiklerini aktaran Yavuz, "Mardin vakaların az görüldüğü illerden biri olsa da biz vatandaşlarımızın aşı çalışmalarına destek vermelerini, aşı olmalarını ısrarla vurguluyoruz. Çünkü şu anda hastanemizde yatan az sayıda da olsa hastalarımızın tamamı aşısız ya da eksik aşılı. Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle vefat eden hastalara baktığımızda da maalesef çoğu aşısız ya da eksik aşılı." ifadelerini kullandı.

Bütün sağlık kuruluşları ve mobil ekiplerin köy köy mahalle mahalle gezerek aşılama çalışması yürüttüğünü belirten Yavuz, salgının tüm dünyada halen sürdüğünü kaydetti.

Yavuz, "Hem aşımızı olur hem de tedbirlere uyarsak salgından kurtulacağız. Vatandaşlarımız en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşı olmalı." dedi.

Vatandaşlardan Tahsin Yavuzoğlu da salgına karşı herkese görev düştüğünü belirterek, maske takılması ve aşı olunması gerektiğini dile getirdi.

Vaka sayısının az olmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yavuzoğlu, "Mardin çok güzel bir şehrimizdir. Herkes aşı olsun ve kurallara riayet etsin. Allah'tan dileğimiz bu salgının bir an evvel son bulması." diye konuştu.