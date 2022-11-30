Çin'de "pes" dedirten görüntü! "Koronavirüs test sonucun yok" denilerek hastaneye alınmayan hamile kadın, sokak ortasında doğum yaptı - Son Dakika
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Çin'de "pes" dedirten görüntü! "Koronavirüs test sonucun yok" denilerek hastaneye alınmayan hamile kadın, sokak ortasında doğum yaptı

30.11.2022 17:49

Kovid-19 vakalarının yeniden artışı sonrası karantina politikalarını katılaştıran Çin'de şoke edecek bir olay yaşandı. Doğum yapmaya giden bir kadın, Kovid-19 testi olmadığı gerekçesiyle hastaneye alınmadı. Sokağın ortasında kalan kadın, ayakta doğum yapmak zorunda kaldı.

Çin'de "Sıfır vaka" politikası kapsamında uygulanan karantina kararları devam ediyor. İnsanların evlerine zorla kilitlendiği ve sokakta dahi olsa zorla test yapıldığı videolar gündem olurken, ülkeden kan donduran bir görüntü daha geldi.

HASTANE BAHÇESİNDE AYAKTA DOĞRUDU

Sosyal medyada gündem olan bir videoda Çin'in Luzhou kentinde çekildiği iddia edilen bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Doğum için hastaneye giden kadın, "Koronavirüs test sonucun yok" denilerek hastaneye alınmadı. Hastaneye alınmayan kadın, bir süre sonra sokakta doğum yaptı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kadının doğum yaptığı anlar anbean bölgede bulunan insanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının ayakta rahat bir şekilde çocuğunu doğurması ise dikkat çekti.

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3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de 'pes' dedirten görüntü! 'Koronavirüs test sonucun yok' denilerek hastaneye alınmayan hamile kadın, sokak ortasında doğum yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de "pes" dedirten görüntü! "Koronavirüs test sonucun yok" denilerek hastaneye alınmayan hamile kadın, sokak ortasında doğum yaptı - Son Dakika
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