Kovid-19 ve kuraklık Fas ekonomisini tehdit ediyor - Son Dakika

Fas ekonomisi, dünya genelinde her gün binlerce kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve yağışların azalmasıyla meydana gelen kuraklık sebebiyle zor günler geçiriyor.

Kovid-19, turizme darbe vurup, fabrikaların da çalışmalarını sekteye uğratırken, kuraklık da tarım gelirlerinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu.

Hükümet alarma geçti

Fas hükümeti, Kovid-19'un ekonomiye yansımaları ve etkileriyle mücadele için 11 Mart'ta bir "Ekonomik Uyanış Komitesi" oluşturdu.

Merkez Bankası, meslek kuruluşları ve 8 bakanlığın yetkililerinden oluşan komitenin 8 Mayıs'ta yapılan 7'nci toplantısında, şirketlerin faaliyetlerini hızlı bir şekilde yeniden başlatması için gerekli koşulların sağlanması kararı alındı.

Faslı ekonomist Abdunnebi Ebu'l-Arab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yansımaları ve etkilerinden dolayı ülke ekonomisinin zor bir aşamadan geçtiğini söyledi.

Ebu'l-Arab, "Ülkede durum şu anda kontrol altında. Evet, bazı sektörler hariç ekonomi faaliyetleri neredeyse durmuş vaziyette ve o da ekonomik dinamizme çok pahalıya mal oluyor. Yerel ekonominin büyümesinde önemli bir çöküş yaşanması ve yılın ikinci çeyreğinde negatif olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

İthalatın sabit düzeyde kalmasına karşılık ihracatta gerileme olduğunu kaydeden Ebu'l-Arab, bu durumun dış ticarette denge krizini doğuracağına ve döviz üzerindeki baskıyı artıracağına işaret etti.

Özel fon oluşturuldu

Hükümet, 17 Mart'ta aldığı kararla, sağlık mekanizmalarının ve araçlarının rehabilitasyonu ile ilgili masrafları karşılamak ve krizin sosyal ve ekonomik yansımalarını azaltmak için 1 milyar dolarlık bir fon oluşturdu.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed Binşabun'un mecliste yaptığı açıklamaya göre, 24 Nisan'a kadar fona yatırılan paranın miktarı 32 milyar dirhemi (yaklaşık 3,25 milyar dolar) buldu.

Kuraklık, tarım gelirlerini olumsuz etkiledi

Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'un, meclisteki komite toplantısında yaptığı açıklamaya göre, Fas'ta son 30 yıla oranla yağışlar yüzde 46 azaldı.

Ekonomist Ebu'l-Arab, kuraklık ve Kovid-19 salgınının etkilerinin birleşmesiyle ülkedeki ekonomik durumun kötüye gittiğini vurguladı.

Bu yıl 30 milyon ton tarım mahsulü elde edilmesi beklendiğini ve bu miktarın son yılların en düşük miktarı olduğunu kaydeden Ebu'l-Arab, bunun ekonomik krizi derinleştireceğini savundu.