Kovid-19 yabancıların konut tercihlerini değiştirdi - Son Dakika

Kovid-19 yabancıların konut tercihlerini değiştirdi

13.03.2021 11:53
Kovid-19 yabancıların konut tercihlerini değiştirdi, System.String[]

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yabancıların konut tercihlerini de değiştirdiğini belirterek, "Eskiden hep deniz kenarı tercih edilirdi ancak salgından sonra özellikle ormanlara doğru müstakil alanlara, villa yapılarına talep çok arttı.

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yabancıların konut tercihlerini de değiştirdiğini belirterek, "Eskiden hep deniz kenarı tercih edilirdi ancak salgından sonra özellikle ormanlara doğru müstakil alanlara, villa yapılarına talep çok arttı." dedi.

Farklı ülkelerden milyonlarca turistin tatil için geldiği Antalya, konut satışlarında da yabancıların en çok tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor. Rusya, Almanya, İngiltere, İsveç, ABD, İran, Irak ve Kazakistan başta olmak üzere farklı ülkelerin vatandaşları, ağırladığı turist bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yaşıyor.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi de olan Özgün, AA muhabirine, salgına rağmen kentteki gayrimenkul satışlarının arttığını, en fazla konuta ilgi olduğunu söyledi.

Antalya'nın yabancılara konut satışında lider olduğuna dikkati çeken Özgün, "Yabancılar daha önce Antalya'ya turizm ve yatırım için geliyordu. Salgında Türkiye, diğer ülkelere göre ciddi anlamda başarılı bir mücadele verdi. Yatırımla birlikte ülkelerden kaçış için de Antalya'ya geldiler. Özellikle Antalya'da hava şartları 10-11 ay güneşli geçtiği için yatırımlar da arttı." diye konuştu.

Özgün, Türkiye'nin Kovid-19'daki başarılı mücadelesinden sonra kente gelenlerin yerleşmeye başladığını, geri dönenlerin sayısının azalmaya başladığını ifade etti.

Salgın sürecinin yabancıların konut alım alışkanlıklarını da değiştirdiğini belirten Özgün, şunları kaydetti:

"Eskiden hep deniz kenarı tercih edilirdi ancak salgından sonra özellikle ormanlara doğru müstakil alanlar veya villa yapılarına talep çok arttı. Yabancılar bahçeli, ailece rahat edebilecekleri yapılara ilgi gösteriyor. Sitelerde ise temasın olmadığı, hijyenik ortamlar sunan akıllı evler tercih edilmeye başlandı. Müteahhit firmalar, talep çok olunca akıllı evler üretmeye başladı. Arsa talebinde de artışlar başladı. Yabancılar, arsa alarak müstakil evlerini yaptırmak istiyor."

"İlk defa listeye Çin de girdi"

Özgün, en çok talebin Irak, İran, Rusya, Afganistan, Azerbaycan, Almanya ve Kuveyt'ten olduğunu, her yıl listede İran birinci sıradayken bu yıl Irak'ın ilk sırada yer aldığını söyledi.

Antalya'nın Kaş bölgesini İngilizlerin, Alanya'yı Rus, Alman ve İranlıların, kent merkezini de Irak ve İranlıların tercih ettiğine dikkati çeken Özgün, müstakil ev yaptırmak isteyen yabancıların da Döşemealtı'nı yeğlediğini bildirdi.

Önceki yıllarda gayrimenkul satın alan ülkeler arasında Çin'in bulunmadığını ifade eden Özgün, "Bu yılki listemizde Çin de Türkiye'de yatırım yapan, konut alan ülkeler arasına girdi. İlk kez 2020'de bunu gördük. İlk defa listeye Çin de girdi. Kovid-19'dan sonra ciddi yatırımlar gelmeye başladı." dedi.

"Yabancılar konut alarak komşumuz oluyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de dünyanın farklı ülkelerinden gelerek kentte yaşamaya başlayan yabancıların hem yatırım yaptıklarını hem de konut edinerek komşu olduklarını söyledi.

Antalya'nın ekonomik gelişim potansiyelinin yabancıları kendisine çektiğini belirten Çetin, "Yabancıların konut almalarının yanında yatırımları da dikkati çekiyor. Kentimize olan ilgilerinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çevre duyarlılığını özellikle önemsiyoruz. Bu bilince herkesin sahip olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Antalya, konut, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 yabancıların konut tercihlerini değiştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti         
09:57
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 yabancıların konut tercihlerini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei