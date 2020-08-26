Kovid-19 yakalanan Mesut Çetin, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Kovid-19 yakalanan Mesut Çetin, yaşadıklarını anlattı

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mesut Çetin, hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mesut Çetin, hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.

Bir hafta önce nefes alamama ve yüksek ateş şikayetiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Mesut Çetin'e Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastanede tedavisi süren Çetin, ilk başta ciddiye almadığı Kovid-19 hastalığıyla ilgili çektiği video ile yaşadıklarını anlatarak, herkesi uyardı.

İlk başta hastalığı ciddiye almadığını ve bu duruma düşeceğini bilemediğini belirten Çetin, "Arkadaşlar koronavirüse karşı çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum ama gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık." dedi.

Nefes alamama ve yüksek ateş şikayetiyle gece hastaneye kaldırıldığını vurgulayan Çetin, şunları anlattı:

"Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, bunların hepsi yapılması gereken bir şeymiş ancak başımıza geldikten sonra bunun farkına vardım. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum ama çok kötü bir duruma düştüm. Gece ambulansla hastaneye getirildim. Nefes alamıyorum, yatamıyorum, öksürüğüm var."

Kovid-19 yakalanan Mesut Çetin, yaşadıklarını anlattı

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 21:34

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 yakalanan Mesut Çetin, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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