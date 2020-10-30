Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite "immün plazma" bağışında bulundu - Son Dakika

Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite "immün plazma" bağışında bulundu

30.10.2020 11:01

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) immün plazma bağışının önemli olduğunun altını çizerek, "Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) immün plazma bağışının önemli olduğunun altını çizerek, "Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi." dedi.

Kınık, AA muhabirine, Türk Kızılayın salgınla mücadelede önemli bir vazife üstlendiğini, kan bağışının azalmaması için çalışmalara titizlikle devam ettiğini söyledi.

Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde kan bağışına daha fazla ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Kınık, "Kış aylarında artacak olan hasta ve ameliyat sayısı nedeniyle vatandaşların kan ve immün plazma bağışına bu aralar daha fazla duyarlı olmaları gerekiyor. Stoklarımız asgari stoklar seviyesinin üzerinde, altında değil ama önümüzdeki günler düşünüldüğünde kan bağışının da artması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu süreçte vatandaşların daha duyarlı olmasını istediklerini vurgulayan Kınık, Kızılayın "kanver.org" sitesinden en yakın 300 kan bağışı noktasının öğrenilebileceğini ve online randevu da alınarak bağışta bulunulabileceğini bildirdi.

Vatandaşların kan verme işleminin sadece 15 dakika sürdüğünü hatırlatan Kınık, çok kritik bir destek olan kan bağışının büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu"

İmmün plazmanın Kovid-19 hastalığı geçirmiş, vücudunda mikro organizma kalmamış, kanında antikor bulunan belirli yaş gruplarındaki, hastalığı bulunmayan insanlardan ve doğum yapmamış kadınlardan alındığını aktaran Kınık, Kovid-19 geçirmiş olan ve immün plazma bağışlama özelliği bulunan hastaların listelerinin Sağlık Bakanlığınca Kızılay ile paylaşıldığını söyledi.

Kınık, vatandaşlara hem kan hem de immün plazma bağışı çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bine aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi. Bugün Türkiye'de Kovid-19'dan ölüm oranları düşük seviyelerde seyrediyorsa, doluluk oranları azsa, yoğun bakıma gidişat noktasında azalma olmuşsa, bu konuda immün plazma kan bağışının çok önemli bir etkisi var. Tabi bu Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanları ordumuzun iyi uygulamasıyla beraber başarıya ulaşmıştır. Şunu unutmamak gerekir ki kana sürekli ihtiyaç duyuluyor."

Kovid-19'da mücadelenin topyekun milletçe verilen bir seferberlik olduğunu belirten Kınık, ne kadar az hasta olursa sağlık personelini ve sağlık sistemindeki yükün de o kadar azalacağını kaydetti.

Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite immün plazma bağışında bulundu
Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite immün plazma bağışında bulundu
Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite immün plazma bağışında bulundu
Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite immün plazma bağışında bulundu

Kızılay, Kınık, Mart, Türk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite 'immün plazma' bağışında bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı
Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı         
11:28
Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor         
11:04
Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu         
10:48
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü         
10:33
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı         
09:51
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:36:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite "immün plazma" bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei