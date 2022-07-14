Kovid-19 yeniden etkisini göstermeye başladı: Vakalar bir haftada 59 bin arttı - Son Dakika
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Kovid-19 yeniden etkisini göstermeye başladı: Vakalar bir haftada 59 bin arttı

14.07.2022 00:14

Sağlık Bakanlığı'nın 4-10 Temmuz arasındaki süreci paylaştığı haftalık koronavirüs tablosunda vakaların yeniden tırmanışa geçtiği görüldü. Buna göre son 1 haftada 117 bin 95 vaka belirlenirken 31 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bir haftada vaka sayılarının önceki haftaya göre iki katına yükseldiği görüldü.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı.

4-10 Temmuz haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalar bir hafta 59 bin arttı

VAKA SAYILARINDAN ARTIŞ ÜRKÜTTÜ

Vaka sayıları geçtiğimiz haftaya göre 59 bin 882 bin arttı. Vefat sayıları ise 1 haftada 25'ten 31'e yükseldi.İyileşenleri sayısı ise30 bin 478'den 61 bin 47'ye yükseldi.

4-10 Temmuz haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalar bir hafta 59 bin arttı

İLK GÜNDEN BU YANA 99 BİN 88 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

AŞI ORANI EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İLLER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya Son dakika: Koronavirüste Bu Hafta: Vaka Sayısı Yüzde 105 Artarak 117 Bin 95'e Çıktı, 31 Kişi Hayatını Kaybetti Son dakika: Koronavirüste Bu Hafta: Vaka Sayısı Yüzde 105 Artarak 117 Bin 95'e Çıktı, 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA

Koronavirüs Tablosu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovid-19 yeniden etkisini göstermeye başladı: Vakalar bir haftada 59 bin arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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