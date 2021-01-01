Kovid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yılı hastanede karşıladı - Son Dakika

Kovid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yılı hastanede karşıladı

01.01.2021 00:47
Kovid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yılı hastanede karşıladı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük emek veren, yeni yıla Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 kliniği ve yoğun bakım servisinde çalışarak giren sağlıkçılar, 2021'de salgının sona ermesini temenni etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük emek veren, yeni yıla Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 kliniği ve yoğun bakım servisinde çalışarak giren sağlıkçılar, 2021'de salgının sona ermesini temenni etti.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından bu yana gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılar, çoğu zaman ailelerinden ayrı kaldı.

Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 kliniği ve yoğun bakımında nöbet tutan doktor ve hemşireler de yılın son saatlerinde bile hastaların sağlıklarına kavuşması için çalışmayı sürdürdü.

Kovid-19 kliniğinde görevli doktor Hasan Elmas, salgın sebebiyle 2020'nin Türkiye ve dünya için zor bir yıl olduğunu, bu süreçte hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Elmas, Kovid-19 ile mücadelede ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Görevimizi en iyi şekilde yapmaya ve toplum sağlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bir yandan bunun mutluluğunu yaşıyoruz diğer yandan da görevimiz büyük risk içeriyor. Millet, Kovid-19'u duyduğunda kaçarken, biz her gün buraya koşarak geliyoruz." dedi.

Eşinin de sağlık çalışanı olduğunu ve Kovid-19'a yakalandığını ifade eden Elmas, "Eşim hastalığı ağır atlattı. Birçok sağlık çalışanı arkadaşım, arkadaşlarımın eşleri bu hastalığı geçirdiler ama görevimiz insanları sağlığına kavuşturmak ve bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Elmas, 2021'de salgının sona ermesini dileyerek, "Bir yılımız bu hastalıkla mücadele ederek geçti. Yılın son gününde de hastaları sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte aşının bulunmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz aşı en yüksek seviyede etkili olur, Türk halkı da bunu yaptırır ve 2021 bambaşka, mutlu geçireceğimiz bir yıl olur." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğun hep omzunuzda olduğunu biliyorsunuz"

Kovid-19 yoğun bakımında görevli doktor Mustafa Türker de hem fiziksel hem de psikolojik olarak yorulduklarını dile getirerek, "Hayatını kaybedenler olduğunda üzülüyor, iyileşenleri görünce seviniyorsunuz. Sürekli bu iki duyguyu yaşıyorsunuz. Buraya her sabah yorgun olarak da gelseniz yaşamanın değerini biliyorsunuz, ona göre çalışıyorsunuz. Ne kadar yorgun olursanız olun, o sorumluluğun hep omzunuzda olduğunu biliyorsunuz." dedi.

Türker, salgınla mücadele için alınan tedbirlerin faydalı olduğunu ve hasta yoğunluğunun azalmaya başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Son 10-15 günde yoğun bakımlar çok rahatladı. Alınan önlemlerin etkili olduğu belli. Son 4 aydır ilk defa 10 gündür rahatladım, birçok arkadaşımız da rahatladı. Önlemlere uyulursa ve aşıdan da fayda görürsek 2021'in sonunda belki bu konuları konuşmayacağız ve daha güzel şeylerden bahsedeceğiz."

Yoğun bakım hemşiresi Zeynep Aksöz de yıl boyunca çok yorulduklarını dile getirerek, "Hastaların yanına kendimizi korumak için kat kat ekipmanlar giyerek giriyoruz. Odalarda saatlerce kalıyoruz. Zor da olsa elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Her hastanın iyileşmesi için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Aksöz, "Çalışırken, yatakta yatan kişinin annemiz, babamız, akrabamız, tanıdığımız olabileceğini düşünerek canla başla çalışıyoruz." dedi.

Aksöz, hastaların iyileşmesinin en büyük motivasyonları olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Çok yorulsak ve yıpransak da hastalarımızın yoğun bakımdan iyileşerek çıktıklarını görmek bize mutluluk ve heyecan veriyor. Bir hastayı daha kurtarabilmenin sevincini yaşıyoruz. Yoğun bakımdan bir hastanın çıkmasını sağlayabilmek insana daha fazla çalışma aşkı veriyor."

Yeni yılda Kovid-19 sürecinin geride kalmasını dileyen Aksöz, "Tüm insanlardan fedakarlık yapıp kısıtlamalara ve tedbirlere uymalarını istiyoruz. Daha kısa sürede her şey toparlansın istiyoruz. 2021'in sevdiklerimizi kaybetmediğimiz bir yıl olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Hasan Elmas, Türkiye, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yılı hastanede karşıladı - Son Dakika


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