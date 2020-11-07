Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği "dikkat ve özveri" - Son Dakika

Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği "dikkat ve özveri"

07.11.2020 11:03

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan hemşireler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedikleri vatandaşların daha dikkatli ve özverili olmalarını bekliyor.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan hemşireler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedikleri vatandaşların daha dikkatli ve özverili olmalarını bekliyor.

Kovid-19 ile mücadelede görevlerinin başındayken virüsü bulaştırmaktan korktukları ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalan yoğun bakım hemşireleri, bu süreçte yaşadıklarını unutamıyor.

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Başkanı da olan Yunus Emre Devlet Hastanesinde görevli yoğun bakım hemşiresi Nurcan Öcal, AA muhabirine, Kovid-19'a karşı büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının hastalıkla birebir mücadele ettiğini anlatan Öcal, şunları kaydetti:

"Evlerimize gitmekten, ailelerimize ve sevdiklerimize zarar vermekten korktuk. Aylarca ailelerini göremeyen arkadaşlarımız oldu. Çocuklarımıza dokunmaya korktuk. Hastalarımıza yetememekten korktuk. Vatandaşlarımızdan Kovid-19 sürecinde daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Lütfen maske ve mesafe kurallarına uysunlar. Çünkü koronavirüsten korunmanın başka yolu yok. Vatandaşlarımız dikkatli ve özverili olursa bizler daha az yıpranacağız. Daha az vakayla karşılaşacağız. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde sahada olmaktan asla kaçmıyor. Tek korkumuz ailemize ve sevdiklerimize bulaştırmak."

"Kovid-19 hastaları solunum açlığı çekiyor"

Öcal, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma gelen hastaların çok ağır bir tablo yaşadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bakımı, yoğun bakımda yatan hastaları görseler kesinlikle düğünlere, cenaze törenlerine gitmezler, aile toplantıları düzenlemezler. Önümüz kış. Kış mevsiminde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Kovid-19 zayıf bağışıklık sistemini çok seviyor ve hızlı bulaşıyor. Biraz daha dikkat ve özveri istiyoruz. Birbirimize saygılı davranmalıyız. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastalar sevdiklerini göremiyor. Yakınları da onları göremiyor. Bu çok kötü bir durum. Kovid-19 hastaları solunum açlığı çekiyor. Nefes alamıyorlar. Bu tabloya kimsenin girmesini istemiyoruz. Vakaların çoğunluğu virüsü yakınlarından alıyor. Hasta yakınları buna çok üzülüyor. 'Ben anneme, babama bunu nasıl yaptım' diyorlar. Farkında olmadan sevdiğine zarar vermek büyük bir acı."

"İnsanların duyarlı olmalarını istiyoruz"

Hemşire Kadir Sütçü ise salgın sürecinde sağlık çalışanlarının birçok zorluğu göğüslediğini dile getirdi.

Bu süreçte 20 günlük bebeğini ardında bırakarak vazifesini sürdürdüğünü vurgulayan Sütçü, şöyle devam etti:

"Bebeğimi 120 gün göremedim. Mesai arkadaşlarım Kovid-19'a yakalandı. Bu mücadele anlatılamaz. Sağlık çalışanları bu kadar mücadele ederken alışveriş merkezinde sıra bekleyenleri anlayamıyoruz. Bu süreci acı bir şekilde yaşıyoruz. İnsanların duyarlı olmalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Biz onlar için en sevdiklerimizi geride bıraktık."

Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği dikkat ve özveri
Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği dikkat ve özveri
Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği dikkat ve özveri
Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği dikkat ve özveri

Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği 'dikkat ve özveri' - Son Dakika


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