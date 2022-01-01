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KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE "SAĞLIK" NÖBETİ TUTTULAR - Son Dakika

KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE "SAĞLIK" NÖBETİ TUTTULAR

01.01.2022 12:12

SAĞLIK çalışanları yılbaşı gecesini ailesi ve sevdikleriyle değil, koronavirüs gölgesinde hastalara şifa vererek görevlerinin başında geçirdi.

SAĞLIK çalışanları yılbaşı gecesini ailesi ve sevdikleriyle değil, koronavirüs gölgesinde hastalara şifa vererek görevlerinin başında geçirdi. Sağlıkçıların yeni yıldan en büyük beklentisi sağlıkta şiddetin bitmesi ve koronavirüsten kurtulup eski günlere geri dönebilmek oldu. Sağlıkçılar, yeni yıl gecesini kutlamalarla geçirenlere uyarıda bulundu.

Sağlık çalışanları bu yıl da yeni yıl gecesini Kovid gölgesinde hastaların başında mesaide geçirdi. Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi, Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde 500'den fazla sağlık çalışanı yılbaşı gecesi görevlerinin başındaydı. Çekmeköy Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıl süslemeleri ile hem hastalara hem kendilerine biraz olsun moral bulmaya çalıştı. Sağlıkçılar, süsledikleri çam ağacına astıkları yeni yıl dileklerinde en çok "sağlıklı bir yıl" diledi. Dilek notlarını ağaca asan sağlıkçılar arasında atama bekleyen de mutlu bir aşk isteyen de, 'temiz bir akciğer' dileyen de var. Hepsinin ortak dileği ise hem sağlıkta şiddetin hem de pandeminin son bulması.

"TEST POZİTİFLİK ORANIMIZ YÜZDE 10'DAN 16'YA ÇIKTI"

Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, yeni yıl gecesi 500'ün üzerinde sağlık çalışanı ile nöbette olduklarını söyledi. Tanoğlu, "Eskiden yılbaşı geceleri daha sakin geçerdi, daha çok belli merkezlerde alkol, kaza vs gibi asayiş başvuruları olurdu acillere. İki yıldır, pandemi nedeniyle yılbaşı gecesi Kovid şikayeti ile acillere başvuranlar ağırlıkta." dedi. Geçen sene yılbaşında Kovid'in en büyük hasta grubunu oluşturduğunu anlatan Doç. Dr. Tanoğlu, bu yıl Kovid'e bağlı yatışların daha az olduğunu ama son bir haftadır ayaktan başvuruların ciddi oranda arttığını belirtti. Tanoğlu, "Son 6-7 aydır diğer kronik hastalıkları olan vatandaşlarımız da hastanelere daha fazla başvurmaya başlamıştı. Bizler hem bu yükü, hem de Kovid yükünü beraber götürmeye çalışıyoruz. Ama son bir haftadır ayaktan hasta başvuruları arttığı için vatandaşlarımızın hassasiyetlerini tekrar gözden geçirmesini üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Hem çocuk acil hem yetişkin acillerimize başvuran hasta sayımız, (kendi merkezlerimizde) günlük 5 bini buluyor. Biz aynı zamanda Türkiye'deki pandemi merkezlerinin en büyüklerinden birisi olduğumuz için tabii ki çevre semtlerden ve illerden ciddi hasta sirkülasyonumuz da var. Test pozitiflik oranımız son üç dört günde bile yüzde 10'dan yüzde16'lara kadar çıktı. O nedenle özellikle yılbaşı gecesi için vatandaşlarımızdan çok dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"2022'DE UMARIM SAĞLIKTA ŞİDDET BİTER"

Yeni yıl gecesini nöbetle geçiren Dr. Ceylan Fatma Ceylan, ailesiyle yeni yıl kutlamasını hafta sonu yapacağını söyleyerek "Bugün burada çocuklarla birlikte olacağız. İki arkadaşımla birlikte nöbetteyiz. Süslemelerimizi yaptık ama burası çocuk yoğun bakım ünitesi olduğu için bazı çocuklarımız tabii ki aktif olarak katılamıyor sürece. Ama biz onlar için süsleme yaparak moral olmaya çalıştık. Akşam da belki hediyelerini vereceğiz. Onların yanında olmaya, ailelerinin eksikliklerini hissettirmeye çalışıyoruz. İki yıldır hep Kovid gölgesinde görüştük buluştuk sevdiklerimizle, hep mesafe koymamız gerekti her özel günlerde bile. Sağlık çalışanları için gerçekten çok zor bir süreç oldu. Zaten yoğun olan bir sistemi daha da yoğun hale getirdi Kovid pandemisi. 2022'den en önemli beklentim öncelikle sağlıkla şiddetin bitmesi. Tabii ki Kovid'in de bitmesini istiyorum çünkü biz de yorulduk. Ailemizle arkadaşlarımızla, insanlarla kucaklaşmak, konuşabilmek aynı odada kaygı duymadan bulunabilmek istiyoruz" dedi.

"ÜÇ YILLIK MESLEK HAYATIMDA İKİNCİ YILBAŞI NÖBETİM"

Üç yıldır hemşirelik yapan Kübra Çakmak Özhun ise şunları söyledi: "Ailemizle evde olmak varken, buradayız, görevimizin başındayız. 3 yıldır hemşirelik yapıyorum ama bu 3 yılda 2 yılbaşı gecesini burada, çalışarak geçirdim. Hastalarımız da aileleriyle olabilirlerdi, ama biz burada birbirimizle baş başayız. Yeri geliyor onlara annelik babalık görevi yapıyoruz. Onlara ailemizden biri gibi davranıyoruz. 2022'den en büyük beklentim halkımızın hemşirelerin nasıl zorluklarla çalıştığını görmesi, nelerle mücadele ettiğimizi, mesleki önemimizi anlamaları. Ayrıca sağlık diliyorum."

"AİLELERİMİZLE YILBAŞI KUTLAMALARIMIZ SAYILIDIR"

Yaklaşık 15 yıldır sağlık personeli olarak çalışan Aynur Ciner ise çok önemli bir mesaj vererek şunları söyledi: "Biz yılbaşı gecelerinde hep hastalarımızla beraber, çocuklarımızla beraber geçirdik. Doğru düzgün kendi ailemizle yılbaşı kutlaması yapamadık. Bu korona zamanında insanlarımızdan biraz daha hassas olmalarını rica ediyorum. Toplum içerisinde girmesinler yeni yıla. İçeride gerçekten çok ağır durumda olan çocuklarımız var. Elimizden geldiği kadar yılbaşı kutlamasını çocuklarımızla evimizde yapalım. Toplu, kalabalık alanlara lütfen girmeyelim."

KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE SAĞLIK NÖBETİ TUTTULAR
KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE SAĞLIK NÖBETİ TUTTULAR
KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE SAĞLIK NÖBETİ TUTTULAR
KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE SAĞLIK NÖBETİ TUTTULAR
KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE SAĞLIK NÖBETİ TUTTULAR
KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE SAĞLIK NÖBETİ TUTTULAR
KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE SAĞLIK NÖBETİ TUTTULAR
KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE SAĞLIK NÖBETİ TUTTULAR

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Yeni Yıl, Yılbaşı, Türkiye, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE 'SAĞLIK' NÖBETİ TUTTULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOVİD GÖLGESİNDE YILBAŞI GECESİ DE "SAĞLIK" NÖBETİ TUTTULAR - Son Dakika
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