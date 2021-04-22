Kovid ile birlikte zeytinyağlı sabuna yurt dışında ilgi arttı

Covid 19 pandemisi ile birlikte hijyen ön plana çıkarken, binlerce yıldır insanoğlunun hijyen için kullandığı geleneksel yöntem ile yapılan zeytinyağlı sabuna ilgi her geçen gün artıyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde imalathaneler özellikle yurt dışında gelen talepleri gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Edremit ilçesinde bir çok üretim merkezi talepleri karşılamakta zorlanıyor. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun talep gören en doğal hijyen maddesi olarak tanımlanan zeytinyağı sabunu ile ilgili bilgi veren zeytinyağı sabunu üretimi yapan bir şirketin yetkilisi Parya Sayit, "Son dönemlerde Covid ile birlikte zeytinyağlı sabuna ilgi arttı. Özellikle geleneksel yöntem ile elde edilmiş sabunlara yurt işi ve yurt dışından taleplerimiz çoktur. Yurt işi siparişlerimizden sonra yurt dışından da taleplerimiz artmaktadır. Yoğunluk ile üretim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışından gelen siparişlerimizi cevaplamak için yoğun bir çalışma yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR