Kovid sonrası çocuklarda gelişen "MIS-C" birçok organı etkiliyor - Son Dakika

Kovid sonrası çocuklarda gelişen "MIS-C" birçok organı etkiliyor

MIS-C'den doktor anne-babanın 8 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmişti

SAMSUN - Anne-babası doktor olan 8 yaşındaki bir çocuğun, korona virüs sonrası gelişen multisistem inflamatuar sendromundan hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen "MIS-C" vakalarında artış görülmeye başladığı bildirildi.

6 aylık ile 18 yaş arasında Kovid-19 virüsünü atlatan çocuklarda görülmeye başlanan ve birden fazla organı etkileyen multisistem inflamatuar sendromu aileleri tedirgin ediyor. Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, MIS-C hakkında bilgi verdi. Pandemide vaka sayılarının arttığı zamanlarda çocukların ağır klinik tablolarla karşılaştıkları söyleyen Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Kovid-19 pandemisi sırasında görülen vakalar genellikle çocuk hastaların erişkin hastalara göre daha hafif hatta asemtomatik seyrettiği yönündeydi. Fakat pandemi ile birlikte hasta sayısı arttıkça bazı çocukların özellikle çok ağır klinik tabloyla ve yüksek ateşle geldiğini görmeye başladık. Bu hastalık 6 ay ile 18 yaş arasında herhangi bir yaş arasında olabiliyor. Her çocukta bunu görmüyoruz. Bu ağır klinik tabloya biz 'multisistem inflamatuar sendrom' diyoruz" dedi.

Hastalığın seyri ve erken tanının önemine dikkat çeken Dr. Yakar, "Genellikle çocuk Kovid-19 geçirdikten 4 ile 6 hafta sonra anormal bir immün yanıt gerçekleşiyor. Bu immün yanıt erişkinlerdeki stokin fırtınasına çok benziyor. Çocuk bu ağır immün yanıt ile birlikte organlarında hasara neden oluyor. Genellikle hastalarda klinik tablo şu şekilde işliyor. Ağır bir düşmeyen yüksek ateş, sonrasında tutulan organlara göre reaksiyon verebilmektedir. Santral sinir sistemini tutuyorsa uykuya yönelme, havale geçirebiliyor. Solunum sistemini tutuyorsa solunum sıkıntısı nefes darlığı ile gelebiliyor. Kardiyovasküler sistemi tutuyorsa hipotansiyon ve aritmi görülebiliyor. Bazen deri bulgularıyla kendini gösterebiliyor. Ellerde ve ayaklarda şişme ve soyulma görülebiliyor. Bu yönüyle kawasakiye benziyor ama kawasakiden farklı olarak 6 ay ile 18 yaş arasında herhangi bir yaş grubunda görülebilmektedir. Hastalarda çok sık karşılaştığımız bir durum değil. 100 binde 2 oranında görmekteyiz. Bu çocuklarda yüksek ateşi görülüyor. MIS-C tanısını koyabilmemiz için yüksek ateş, en az 2 organ tutulumu ve Kovid-19 geçirdiğinin kanıtlanması gerekiyor. Bu hastaların yüzde 50'si kalp kası tutulumu ile geliyor. Hipotansiyon ve şokla ilerleyebiliyor. Bu hastalar genellikle yoğun bakım şartlarında takip edilmektedir. Hastalığın kesin tanısı konulur konulmaz ilik tedavisi başlanıyor. Gerekli görülürse steroid tedavisi de tedaviye eklenmektedir. Bu klinik tabloyu ailelerin bilmesi çok önemlidir. Çünkü erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.

8 yaşındaki Toprak, MIS-C'den hayatını kaybetmişti

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şenol Kılınç ile Anestezi Uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç, yakalandığı korona virüs sonrası ortaya çıkan multisistem inflamatuar sendromu hastalığından hayatını kaybetmiş ve memleketi Samsun'da toprağa verilmişti.