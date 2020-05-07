Kovidle mücadele eden kahramanlardan ev alımında komisyon yok - Son Dakika

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Kovidle mücadele eden kahramanlardan ev alımında komisyon yok
6 saat önce
Balıkesir'de bir gayrimenkul şirketi Korona virüsle özveri ile savaşan sağlık personeli, polis ve tüm askeri personelin emlak alımlarında komisyon ve masraf almayacakKampanya ile ilgili olarak konuşan şirket yetkililerinden Mehmet Manisa, "Bu zorlu süreçte kahramanca mücadele eden...
Balıkesir'de bir gayrimenkul şirketi Korona virüsle özveri ile savaşan sağlık personeli, polis ve tüm askeri personelin emlak alımlarında komisyon ve masraf almayacak
Kampanya ile ilgili olarak konuşan şirket yetkililerinden Mehmet Manisa, "Bu zorlu süreçte kahramanca mücadele eden kahramanlarımıza şirket olarak katkıda bulunmak istedik. Bizde şirket olarak işlemlerden komisyon almama kararı aldık. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya zorlu bir süreçten geçmektedir. Bu dönemde ülkemiz için özveri ile çalışan, hayatlarını sağlığımız için feda eden tüm sağlık çalışanlarımız, salgın ile mücadelede aktif görev yapan ve bu görevlerini zorlu şartlar altında yerine getiren kolluk kuvvetlerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak için şirket olarak teşekkür etmek için bir kampanya başlattı. 2021 yılına kadar sürecek olan bu kampanya ile özverili çalışmalarının karşılığı olarak başta değerli sağlık çalışanları, Tüm sağlık personeli, Eczacılar ve çalışanları ve kolluk kuvvetleri Tüm askeri personel ve emniyet mensupları için şirket olarak satılık ve kiralık gayrimenkullerinden hiçbir masraf veya komisyon almayacağız" dedi. Bahçelievler Mahallesi, Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir gayrimenkul şirketinin sorumlu ve yetkili emlak danışmanları Özkan Erdoğan, Cavide Kandemir ve Mehmet Manisa kampanyanın tüm sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilediler. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:35 Kaynak: İHA
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