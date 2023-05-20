Covid-19 sendromu yaşadığını sanıyorlardı, gerçek hastaneye gidince ortaya çıktı!

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ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Gianna Cabo'nun Eylül 2020'den itibaren yaşadığı değişiklikleri, ilk olarak annesi fark etti. Kızının hafıza kaybı yaşaması ve içine kapanması gibi iki başat faktörü annesi, ilk olarak Kovid-19 sonrası sendromla ilişkilendirdi.

ANTİDEPRESANLARLA DURUMU KÖTÜYE GİTTİ

SWNS'de yer alan habere göre anne Robertson, önceden başarılı ve enerjik olan kızının sınıfının gerisinde kalması; hafıza kaybı, günlük görevlerde zorlanması ve arkadaşlarından, ödevlerinden uzaklaşması gibi semptomlar üzerine tıbbi destek almaya karar verdi.

Pandemi sonrası stres bozukluğu yaşadığı düşünülen 19 yaşındaki kıza 2021'de antidepresanlar verilmeye başlandı ancak durumu kötüleşmeye devam etti. Kızının daha da ilgisizleştiğini ve okulda dikkatini toplayamadığını fark eden anne Robertson, 2022'de bir nöroloğa başvurdu.

ÇOCUKLUK DEMANSININ TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Cabo'nun, 2022'de gittiği nöroloji servisinde yapılan testler sonucu sağ merkezi lobunda elektriksel aktivite olmadığı fark edildi ve demans tanısı konuldu. Çocukluk demansının bir tedavisi bulunmamasına rağmen anne Robertson, kızına yardım edebilecek bir tedavi bulma umudunu koruyor.