Kovuğuna atılan sigara izmaritinden ağaç tutuştu - Son Dakika

Kovuğuna atılan sigara izmaritinden ağaç tutuştu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kovuğuna atılan sigara izmariti yüzünden tutuşan ağaç, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Kırıkkale'de, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Yalçın Özer Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan ağacın gövdesindeki kovuğa atılan sigara izmariti bir süre sonra tutuşmaya başladı. Ağaçtan çıkan dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi, kovuğun içerisine tazyikli su tuttu. Olaya kısa sürede yapılan müdahale ile ağaç yanmaktan kurtarıldı.