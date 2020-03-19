Köy bakkalı müşterilerinin fotoğrafını biriktiriyor - Son Dakika
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Köy bakkalı müşterilerinin fotoğrafını biriktiriyor

6 saat önce

IĞDIR'ın Yaycı köyünde 35 yıldan beri bakkal işleten Sefter Yıldırım (59), müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını biriktiriyor.

Köy bakkalı müşterilerinin fotoğrafını biriktiriyor, System.String[]

IĞDIR'ın Yaycı köyünde 35 yıldan beri bakkal işleten Sefter Yıldırım (59), müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını biriktiriyor. Bakkalın duvarına fotoğrafları yapıştıran Yıldırım, "Masamın üstüne kendi fotoğrafımı bıraktım. Gelen müşteriler fotoğraflarını vererek 'Benimkini de bırak' deyince ben de kabul ettim" dedi.

Merkeze bağlı Yaycı köyünde 1985 yılında bakkal açan Sefter Yıldırım, masanın üstündeki camın altına vesikalık fotoğrafını yapıştırdı. Bakkala alışverişe gelen müşteriler, kendi fotoğraflarını da Yıldırım'a verdi. Yıldırım, her gün gelen müşterilerinin bıraktığı fotoğrafları masa yerine duvara yapıştırdı. 35 yılda onlarca müşterisinin fotoğrafını duvardaki koleksiyonuna yerleştiren Yıldırım, "Yıllar önce dükkanımı açtığımda masamın üstüne kendi fotoğrafımı bıraktım. Gelen müşteriler de fotoğraflarını vererek biriktirmesini istedi. Bu yayılınca dükkana alışveriş için gelen herkes fotoğrafını vererek saklamamı istediler. Bende aldım ve yüzlerce resim var albüm yaptım. İnsanlar merak ederek gelip resmini veriyor, fotoğraflara bakıyorlar. Fotoğrafı olanlardan çoğu rahmetli olmuştur. Olmayan da var. Diğer resimler için ikinci çerçeve de yaptıracağım. Hoşuma gidiyor. Dükkana gelen herkesin ilgisini çekiyor" diye konuştu.

İşyerinde oluşturduğu koleksiyona görenlerin yakınlarını aradığını bazen de kendisinin fotoğraflar hakkında bilgi verdiğini anlatan Yıldırım, koleksiyona devam edeceğini söyledi.

Bakkala alışverişe gelen müşteriler de, "Güzel bir uygulama, her geldiğimizde fotoğraflara bakıyoruz. Köyümüzdeki herkesin fotoğrafı var. Bizden önce yaşayıp gidenleri tanımıyorum. Eski insanları bize tanıtıyor" dediler.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:02 Kaynak: DHA

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