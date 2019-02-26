Son Dakika Haberleri: Köy Bakkalları ve Ahırlardan Hırsızlığa 2 Tutuklama

Köy Bakkalları ve Ahırlardan Hırsızlığa 2 Tutuklama

1 saat önce

EDİRNE'de, köylerdeki bakkal ile ahırlarda 10 kez hırsızlık yaptığı belirlenen B.B. ve Ü.K., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Köy Bakkalları ve Ahırlardan Hırsızlığa 2 Tutuklama, System.String[]
EDİRNE'de, köylerdeki bakkal ile ahırlarda 10 kez hırsızlık yaptığı belirlenen B.B. ve Ü.K., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı'nca merkez ve Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde meydana gelen 10 hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Özel ekip, 58 güvenlik kamerasının kayıtlarını, 65 plaka tanıma sistemini, 13 MOBESE kaydından bin 200 araç görüntüsünü inceledi. Çalışma sonucu hırsızların B.B. ve Ü.K. olduğu belirlendi. İkilinin, yakalanmamak için Edirne'de park halindeki araçlardan çaldıkları plakaları Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden kiraladıkları araçlara takarak, hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Özel ekip, B.B. ve Ü.K.'nin, 10 günde Edirne ve Tekirdağ'daki köy bakkalları ile ahırlardan 10 kez hırsızlık yaptığını belirledi. B.B. ve Ü.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

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