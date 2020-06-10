Köy camisi cuma namazı için hazırlanıyor - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Kuşsarayı köyünde vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılabilmek için köy camisinde çevre düzenlemesi yaptı.

Köy muhtarı Mesut Atabey yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile tedbirlere uygun şekilde cemaat ile namaz kılabilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Köy camisinin çevre kısmının beton işlerini ve çevre düzenlemesini köylülerin desteğiyle yaptıklarını ifade eden Atabey, "İmece usulü ile köy camisini ibadete hazır hale getiriyoruz. İnşallah bu hafta cuma namazına yetiştireceğiz." dedi.