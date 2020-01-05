Köy çeşmesinde balık besliyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy çeşmesinde balık besliyorlar - Son Dakika

Köy çeşmesinde balık besliyorlar

6 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylüler, Bolu'nun Gerede ilçesinden gelerek Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen ve zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığı çaydan yakaladıkları balıkları köy çeşmesinde beslemeye başladı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylüler, Bolu'nun Gerede ilçesinden gelerek Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen ve zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığı çaydan yakaladıkları balıkları köy çeşmesinde beslemeye başladı.

Bulduk köyü muhtarı Ali İhsan Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülerin yaklaşık 2 aydır çaydan yakaladıkları balıkları köydeki çeşmede beslediklerini belirterek, "Balık ölümlerinden sonra köylüler balıklar ölmesin diye köye getirip çeşmeye bırakmışlar. Sudaki oksijen oranı azmış, bu nedenle zaman zaman balık ölümleri oluyor." diye konuştu.

Sarıkaya, çaydaki su temizlendikten sonra balıkların geri bırakılacağını kaydetti.

Köy çeşmesinde balık besliyorlar

Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı
Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, orantısız bir şekilde cevap vereceğiz Amerika'ya dünya çapındaki saldırılar devam ediyor! Son saldırıda 1'i asker olmak üzere 3 Amerikalı öldü, 2 Amerikalı yaralandı İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız

Son Dakika Haberleri
00:40 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:30 Venezuela'da parlamento başkanlığını kaybeden Guaido'nun "paralel seçim" yapacağı iddia edildi - Son Dakika
00:29 Japonya Adalet Bakanı Mori'den Ghosn talimatı - Son Dakika
00:28 Milas Devlet Hastanesindeki yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
00:27 Bakan Çavuşoğlu Cezayir'e gidiyor - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 00:43:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy çeşmesinde balık besliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]