Köy çocukları gezegenlerini yakında görmek için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
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Köy çocukları gezegenlerini yakında görmek için birbirleriyle yarıştı

13.10.2022 20:30

Köy çocukları gezegenlerini yakında görmek için birbirleriyle yarıştı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünün okul bahçesine kurulan teleskoplar sayesinde, akşam saatlerinde öğrenciler 1 kilometrelik kuyruk oluşturarak Jüpiter ve Satürn gezegenlerini heyecanlı bir şekilde izlediler.

Köy çocukları gezegenlerini yakında görmek için birbirleriyle yarıştı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünün okul bahçesine kurulan teleskoplar sayesinde, akşam saatlerinde öğrenciler 1 kilometrelik kuyruk oluşturarak Jüpiter ve Satürn gezegenlerini heyecanlı bir şekilde izlediler.

Uzaya dikkat çekmek için, Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi ile Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu'nun ortaklaşa köy okulun bahçesinde kurulan teleskoplardan Jüpiter ve Satürn gezegenlerini görmek için gelen öğrenciler için adeta gece mesaisine girdiler. Özellikle gökyüzü cisimleri en net görüntüyle görmek için köy okulun öğrencileri başta olmak üzere vatandaşlarında geldiği okul bahçesine kurula teleskoplarla Jüpiter ve Satürn gezenlerini izlemek birbirileriyle yarıştı. Yüksekova'da ilk kez teleskoplarla izlenen Jüpiter ve Satürn gezenleri yoğun ilgi görmesi yaşanırken, Şemsettin Onay Anadolu Lisesine kalkınma ajansının okula finanse ettiği mühendislik robotluk kodlama ve havacılık atölyeyeler sayesinde bırakılan teleskoplar, gelenlerin meraklarını tek tek giderildi.

"Jüpiter ve Satürn gezegenlerini görmek için adeta birbirleriyle yarıştılar"

Yüksekova'da herkesin gökyüzü gözlem üzerindeki merakını gidermek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirten Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Cevat İnanç, "Biz Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu'nun isteği üzeri okulumuzun özel teleskoplarını kurarak öğrencilerimize güzel bir sürpriz yaptık. Biz Yüksekova'nın adına gökyüzü gözlem etkinliğini ilk olarak Van ve Antalya gibi şehirlerimizde yaptık. Biz o etkinlikler teleskopların kullanımını öğrendik. ve şimdide burada kendi memleketimizde gökyüzü cisimlerin ne olduğunu nasıl olduğunu ayı, gezegenleri gibi cisimleri göstermeye çalışıyoruz uygulamalı faaliyetler gösteriyoruz. İnşallah kısa zamanda güneşi göstermek için etkinliğimiz olacak. Bugün Dilekli köyündeyiz. 400 yakın öğrenci ve velilileri bulunuyor. Çocukların yoğun bir şekilde burada olmasıyla o heyecanlarına değer. İlk kez bir teleskoptan bir gökyüzü, cisim izlediler ve çok şakın ve mutlu olduklarını belirttiler. İnşallah kısa sürede biz bu etkinliği tüm Yüksekova merkez köylerde dahil herkesle buluşturacağız. Şuan herkes bu akşam net olarak Jüpiter ve Satürn gezenlerini net izledi ve baya bir yoğunluk oluştu adeta görmek için herkes yarıştı. İnşallah herkes bu gökyüzü cisimlerden haberdar olacak. Bugün bizi evinde ağırlayan Mehmetçik İmam Hatip ortaokulunun yöneticilerine hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Onlar gökyüzünün eşsiz güzelliklerini yakında gördüler"

Matematik öğretmeni Seda Yüksekkaya ise, "Bugün ve akşam saatlerinde yoğun bir şekilde öğrencilerin olmasıyla ve farklı 2 Teleskoplarla önce Satürn ve sonra Jüpiter'i izleterek, göstererek bir anlamda fen dersini yerinde işleyebilmek ve öğrencilerin gözleyebilmesi için buradayız. Şuan herkes aslında burada tüm öğrenciler merak ederek buraya akın ediyor yakında görmek için. Bizde o heyecana ortak olmak için tüm okul öğretmenleri olarak burada bulunduk ve eşlik ettik. Burada 2 gezegeni yakında görmüş oldular bir o kadarıyla meraklarını da giderdiler. Onlar bu gezegenleri yakında izledikleri aslında baya da şaşırdılar çünkü ilk kez yakında gördüler. Bize bu anlamda bu fırsatı sağlayan başta Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Cevat İnanç'a teşekkür ediyoruz" İfadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Jüpiter, Hakkari, Satürn, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy çocukları gezegenlerini yakında görmek için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

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