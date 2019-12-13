Köy çocukları hazırladıkları yiyeceklerin sunumunu İngilizce yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy çocukları hazırladıkları yiyeceklerin sunumunu İngilizce yaptı - Son Dakika

Köy çocukları hazırladıkları yiyeceklerin sunumunu İngilizce yaptı

7 saat önce

Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri büyük bölümünü kendilerinin hazırladıkları yiyeceklerin sunumu ve satışını kermeste İngilizce olarak yaptı.

Köy çocukları hazırladıkları yiyeceklerin sunumunu İngilizce yaptı, System.String[]

Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri büyük bölümünü kendilerinin hazırladıkları yiyeceklerin sunumu ve satışını kermeste İngilizce olarak yaptı.

Büyük bölümünü yakın köylerden gelen öğrencilerin oluşturduğu İnece Ortaokulunda yürütülen "Okulun Aşçıları Projesi" kapsamında okul yararına kermes düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kermeste köylü çocuklar, yiyeceklerin hazırlanışı, kullanılan malzemeleri ve tariflerini İngilizce anlattı.

Stantları gezen öğretmen ve öğrencileri "Hello" diyerek karşılayan öğrenciler, yemeklerin satışını yaptı.

Okul Müdürü Erkan Kanaatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya dili olarak kullanılan İngilizce'yi her alana yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin kermes sayesinde İngilizce'yi pratiğe döktüklerini ifade eden Kanaatlı, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin İngilizceyi sınıf ortamından çıkarıp günlük yaşama aktarmalarını amaçladık. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak ve öğrenmelerine olanak sağlamayı, özgüven kazanmalarına yardımcı olmayı, okulla sosyalleşmeyi ve okul veli öğrenci öğretmen etkileşimini arttırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz seçtikleri bir yiyeceğin malzeme ve yapılışını anlatan video ve posterler hazırlayıp, pişirdikleri yiyecekleri buraya getirdiler. Öğrencilerimiz stantları gezenlere yiyecekleri nasıl hazırladıklarını İngilizce olarak anlattılar."

Öğrencilerden Oğuzhan Yılmam da projenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla projeye katılmak istedik. Yemeğimizi hazırlayarak kermeste İngilizce sunumumuzu yaptık, şimdi de satıyoruz." dedi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı
Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar! Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti

Son Dakika Haberleri
22:22 Fransa'da grevler hayatı kaosa sürüklüyor - Son Dakika
22:22 Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
22:22 Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de bulundu - Son Dakika
22:21 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri - Son Dakika
22:21 İSTANBUL VALİLİĞİ YENİ YIL YORTUSUNU KUTLADI - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:29:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy çocukları hazırladıkları yiyeceklerin sunumunu İngilizce yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]