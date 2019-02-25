Köy Çocukları İçin Konser - Hakkari

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezince, köy çocukları için konser düzenlendi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezince, köy çocukları için konser düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki konserde sahne alan gönüllü müzisyenler, birbirinden güzel Türkçe ve Kürtçe şarkıları seslendirdi.



Yoğun ilgi gören etkinlikte zaman zaman şarkılara eşlik eden katılımcılar da güzel vakit geçirdi.



Vali İdris Akbıyık, etkinliğin ardından müzisyenleri tebrik etti. Akbıyık, yaptığı konuşmada, gönüllü gençlerin etkinliğinin önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.



Kentte eğitim anlamında ciddi projelerin yürütüldüğünü belirten Akbıyık, "Hakkari'de birinci meselemiz eğitim, kitap, okul diyoruz ama bu gönüllü arkadaşlarımızın da birinci önceliğinin kitap, eğitim, okul olduğunu gördük. Her şeyin temelinde eğitim var diyoruz." ifadesini kullandı.



Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve bazı kurum müdürleri de katıldı.

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