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Köy çocukları kamera ile böyle tanıştı

16 dakika önce

Köy çocukları kamera ile böyle tanıştıARDAHAN - 'Benim Hikayem' projesi kapsamında köy çocukları kamera ile tanıştı.

Köy çocukları kamera ile böyle tanıştı

ARDAHAN - 'Benim Hikayem' projesi kapsamında köy çocukları kamera ile tanıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve işbirliğinde 'Benim Hikayem' projesi kapsamında Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'nde öğrencileri ilk kez kamerayla tanıştırdı.

Ellerinde kamera köy köy dolaşan Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin son durağı Ardahan'da Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü oldu. Kayaaltı köyü ilk okulunda çocukları kamerayla tanıştıran Başkan Aytekin Polatel, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Sınıflara kamerayı tanıtan Polatel, "Okullarda yapılan çalışmalarda bugüne kadar hiç kamerayla tanışmamış mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratik hale dönüştürülüyor" dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği bu yılki proje kapsamında Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas'ın ardından geldiği Ardahan'da yapacağı tanıtımın ardından Ağrı, Diyarbakır ve Mersin'de bulunan 7 köye de gitmeyi planlıyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki 9-14 yaş arasındaki öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri hem mesleklerini tanıtıyor hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımını ve montaj eğitimi veriyor.

9-14 yaş grubundaki öğrenciler bu proje kapsamında hem kamera, kurgu ve senaryo yazımı eğitimi aldı, hem de dünyaya bir de kameramanların gözünden, yani vizörden bakmayı öğrendi.

Köy çocukları kamera ile böyle tanıştı

Türkiye, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
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