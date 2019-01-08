Köy Çocukları Karın Tadını Çıkardı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar, evlerinden getirdikleri poşetlerle dik yokuşlardan kayarak eğlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar, evlerinden getirdikleri poşetlerle dik yokuşlardan kayarak eğlendi.



İlçeye bağlı Kavaklı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası köy meydanı beyaza büründü. Yaklaşık 10 santimetre kar kalınlığını fırsata çeviren köy çocukları, evlerinden getirdikleri poşetlerle kayarak gönüllerince eğlendi.



Karda daha hızlı kaymak için poşetlerin üzerine oturan çocuklar, zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı.



Köy meydanına inen dik yokuştan kayan çocukların seslerini duyan gençler de buldukları poşetlerle küçüklerin mutluluğuna ortak oldu.

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