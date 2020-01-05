Köy çocukları sinema ile tanıştılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy çocukları sinema ile tanıştılar - Son Dakika

Köy çocukları sinema ile tanıştılar

6 saat önce

Oltu Orcuk Köyü İlkokulu öğrencileri, ilk kez sinema ile tanıştılar.

Köy çocukları sinema ile tanıştılar, System.String[]

Oltu Orcuk Köyü İlkokulu öğrencileri, ilk kez sinema ile tanıştılar.


Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Uygulama merkezinin 2019 yılında desteklemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Oltu'ya Bağlı Orcuk köyü ilkokulu 26 öğrenciyi Oltuya getirerek sinema ile buluşturdular.


Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölüm Başkanı Sait Taşçı ve inşaat Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, ile birlikte Küçük Orcuk İlkokulu öğrencilerini sinemayla tanıştırdı. Çoğu öğrenci hayatlarında ilk kez sinema geldiğini söylerken ilk seyrettikleri film ise Yeti Efsanesi isimli animasyon filmi oldu. Öğrenciler filmi pür dikkat izlerken komik sahnelerde kahkaha attılar.


Film sonunda Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından öğrencilere ayakkabı ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.


Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü Başkanı öğretim görevlisi Sait Taşçı, "Atatürk Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yüksek okulumuz öğrencilerinin hazırlamış oldukları proje ile köy ilkokul öğrencilerini sinema ile buluşturuyoruz. Bu kapsamda böyle bir proje gerçekleştirdik, teşekkür ederim" dedi.


Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü öğrencilerinden Hanife Güç ise, "Köy çocuklarını sinema ile buluşturduk onlar mutlu oldular onlarla bizler de mutlu olduk" dedi.


Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü öğrencilerinden Muhammet Akyüz ise "Sosyal sorumluluk faaliyeti için bir köy okulu seçtik, köy okulundaki öğrencileri sinema ile buluşturduk. Öğrencileri mutlu etmek bizi de çok mutlu etti." dedi.


Orcuk Köyü İlkokulu sınıf öğretmeni Eyup Ensan Akdemir de "Öğrencilerimiz ilk defa sinema ortamı ile tanıştı. İlk defa sinemada film izleyen öğrencilerimiz var. Biz bu durumdan çok mutluyuz bizlere bu ortamı hazırladıkları için üniversitedeki arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız çok özeldir onlar çok değerlidirler" dedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü
Ordulu iş insanı Gürcistan'da ölü bulundu Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Son Dakika Haberleri
17:07 5 katlı binanın terasından atladı, hastanede öldü - Son Dakika
17:06 Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
17:00 Hatay'da Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti - Son Dakika
16:58 Eskişehir'deki sosyal girişimciliği anlattılar - Son Dakika
16:57 Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika
15:52 MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
14:26 İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 17:08:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy çocukları sinema ile tanıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]