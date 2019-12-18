Köy çocukları yıldız güreşçi olmak için çalışıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı köylerden taşımalı sistemle ilçeye eğitime gelen ve derslerden sonra güreş eğitimi verilmeye başlanan köy çocukları minderde geleceğin yıldızları olmak istiyor.

Demirköy Milli Eğitim Müdürlüğü ve Demirköy Belediyesinin başlattığı "Çocuklar spora" projesi kapsamında köylerden ilçeye okumaya taşımalı sistemle gelen ilk ve ortaokula giden 150 öğrenciden güreşe ilgi duyan öğrenciler seçildi.

Hafta içi her gün derslerinin ardından 40 öğrenci minder güreşi eğitimi almaya başladı.

Fatih Ortaokulu Spor Salonu'nda antrenör Ferhat Demir gözetiminde 1 aydır güreş antrenmanlarına devam eden minik sporcular, minder güreşinin ardından yağlı güreş eğitimi de alacak.

Hedefleri yüksek

Antrenör Ferhat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde spor yapma imkanı olmayan çocukların proje sayesinde profesyonel spor yaşamına kavuştuğunu söyledi.

Yolun başında olmalarına rağmen seçilen güreşçi öğrencilerin arasından şampiyonlar çıkacağına inandığını ifade eden Demir, "Çünkü köy çocuklarında bu potansiyeli görüyorum. Bugüne kadar bu çocuklara imkan tanınmış olsaydı şu an inanıyorum ki Demirköy'den dünya şampiyonaları çıkardı." dedi.

Köy çocuklarının daha güçlü ve daha dirençli olduklarını gözlemlediklerine değinen Demir, "Sporun çocuklardaki etkisi okula ilgileri artıyor ve derslere kendilerini veriyorlar. Fiziki olarak güçlenerek öz güvenleri arttı. Hayatın sadece Demirköy'den ibaret olmadığını çocuklara göstermiş oluyoruz. Sosyal ve kültürel olarak diğer il ve ilçeleri tanıma fırsatı yakalıyorlar. Bu da gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor. Bundan sonraki hedefimiz, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından olimpiyatlar. İnsanın hedefleri ne kadar yüksek olursa başarısı da o kadar yüksek olur." diye konuştu.

"Köy çocuklarına imkan verilmeli"

Balaban köyünden gelen Bekir Megar ise okuldan sonra hemen güreş antrenmanına katıldığını aktardı.

Daha önce güreşleri sadece televizyonda izlediğini belirten minik sporcu, artık kendisinin de güreş eğitimi alarak başarılı bir güreşçi olabileceğini anlattı.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Bekir Megar, "Köyümüzde böyle imkanlar olmadığı için bugüne kadar sporu sadece beden eğitimi derslerinde aldık. Artık biz de başarılı bir güreşçi olabileceğiz. Köy çocuklarına imkan verilmeli. Köy çocuklarına imkan verildiğinde her şeyin üstesinden gelebileceğini göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Hamdibey köyünden gelen Alparslan Yüri de güreşi çok sevdiğini belirterek, hedeflerine ulaşmak için eğitim aldığını ifade etti.