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Köy çocuklarına bayram hediyesi

47 dakika önce

Kar Kaplanları gönüllüleri Sarıkamış'ın köylerinde köy çocukları ile bayramlaştı ve bayram hediyesi dağıttı.

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Kar Kaplanları gönüllüleri Sarıkamış'ın köylerinde köy çocukları ile bayramlaştı ve bayram hediyesi dağıttı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kar Kaplanları üyeleri arasında yardımlaşma ve hediyeleşmeyi sağlamak, kardeşlik zincirini kitap ve bayramlık ile pekiştirmek üzere ayakkabı, kıyafet, şeker ve oyuncaklardan oluşan hediyeleri bayram öncesi çocuklara teslim edildi.

Bayram öncesi çocuklara hediyelerini teslim ettiklerini dile getiren Kar Kaplanları temsilcisi Muhammet Ali Koçak, "Bu kapsamda ramazan günü onlarla vakit geçirdik. Birlikte olmak güzeldi. Daha önce kitap çalışmalarımızı yürüttüğümüz okullarda çocuklarımız ile sürekli bir irtibat sağladık. Ramazan bayramı nedeniyle köydeki çocuklara bayram hediyesi aldık ve hediyeleri çocuklara ulaştırdık. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Kars, Sarıkamış, Kar, Güncel
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