Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı - Son Dakika

Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı

6 saat önce

Bitlis Verem Savaş Dispanseri çalışanları, köy öğrencilerini halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı, System.String[]

Bitlis Verem Savaş Dispanseri çalışanları, köy öğrencilerini halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla Kireçtaşı İlk ve Ortaokulu'na giden Verem Savaş Dispanseri doktoru Elif Ergün, öğrencilere tüberküloz, hastalığın bulaşma ve korunma yolları ile tedavi yöntemlerini anlattı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalık konusunda başta öğrenciler olmak üzere vatandaşları da bilgilendirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda okul, halk eğitim merkezleri, cezaevi ve sağlık kuruluşlarına giderek 3 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Bilgilendirmelerimizde kısaca verem hastalığı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Tedavi olunduğunda korkulacak bir hastalık olmadığını da özellikle anlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz ilaç veriliyor. Farklı zamanlarda taramalar yapıyoruz. Verem hastası kişilerin yakınlarını çağırıp ücretsiz taramalar uygulayıp koruyucu tedaviler uyguluyoruz. Talep eden ve isteyen herkese de veremle ilgili tarama yapıyoruz. Verem hastalığına yakalanan kişi korkmamalıdır. Çünkü bu hastalığın günümüzdeki ilaçlarla tedavisi hemen hemen yüzde 100 mümkündür."

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita
İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz

Son Dakika Haberleri
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
20:07 Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
20:02 Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
20:02 Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
19:56 İletişim Başkanlığından Türkakım doğalgaz boru hattının açılışıyla ilgili açıklama - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:16:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]