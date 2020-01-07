Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı - Son Dakika
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Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı

6 saat önce

Bitlis Verem Savaş Dispanseri çalışanları, köy öğrencilerini halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

Bitlis Verem Savaş Dispanseri çalışanları, köy öğrencilerini halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla Kireçtaşı İlk ve Ortaokulu'na giden Verem Savaş Dispanseri doktoru Elif Ergün, öğrencilere tüberküloz, hastalığın bulaşma ve korunma yolları ile tedavi yöntemlerini anlattı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalık konusunda başta öğrenciler olmak üzere vatandaşları da bilgilendirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda okul, halk eğitim merkezleri, cezaevi ve sağlık kuruluşlarına giderek 3 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Bilgilendirmelerimizde kısaca verem hastalığı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Tedavi olunduğunda korkulacak bir hastalık olmadığını da özellikle anlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz ilaç veriliyor. Farklı zamanlarda taramalar yapıyoruz. Verem hastası kişilerin yakınlarını çağırıp ücretsiz taramalar uygulayıp koruyucu tedaviler uyguluyoruz. Talep eden ve isteyen herkese de veremle ilgili tarama yapıyoruz. Verem hastalığına yakalanan kişi korkmamalıdır. Çünkü bu hastalığın günümüzdeki ilaçlarla tedavisi hemen hemen yüzde 100 mümkündür."

Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:45 Kaynak: AA
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