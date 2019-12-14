Köy çocuklarına yönelik kermes düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te köy çocuklarına yönelik kermesi düzenlendi.

Ulus Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyerler tarafından evlerde hazırlanan yöresel yemek ve el sanatları kermeste sergilendi.

Bir alışveriş merkezinde açılan kermeste konuşan ADEM Müdürü Nurten Temiz, kermesten gelecek gelirlerin köy çocuklarına harcanacağını söyledi.

Kermese yoğun ilgi olduğunu belirten Temiz, şunları kaydetti:

"Kermesimiz soğuk kış gününde köy çocuklarının üşümemesi için kışlık giyim için harcanacak. Aile Destek Merkezindeki kadın kursiyerlerimiz evlerinde hazırladıkları yöresel lezzetlerimizden perde pilav, cokat, yaprak şişe ve kitelden oluşan yemekleri ve çeşitli el sanatları kurslarında yapılan çalışmaları kermeste sergiledik, oldukça ilgi gördü."