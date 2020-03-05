Köy çocuklarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Köy çocuklarından Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğinde eğitim gören Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na Türk Bayraklarıyla yaptıkları etkinlikle destek verdi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğinde eğitim gören Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na Türk Bayraklarıyla yaptıkları etkinlikle destek verdi.


İlçeye 22 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğinde eğitim gören Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı.


Öğretmenlerin eşliğinde düzenlenen etkinlikte Türk Bayraklı tişörtlerini giyen öğrenciler, harekata katılan Mehmetçiğe selam ve sevgilerini iletti.


Öğrencilerin, okul bahçesinde Türk Bayraklarıyla oluşturduğu kalp figürü de büyük beğeni topladı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Tendürek Dağı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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