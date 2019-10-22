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- Köy çocuklarından Mehmetçik'e ebruli destek

1 saat önce

Köy çocuklarından Mehmetçik'e ebruli destekBİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki öğrenciler, yaptıkları ebrularla 'Her Türk Asker Doğar' pankartı açarak 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e asker selamı verdiler.

Köy çocuklarından Mehmetçik'e ebruli destek

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki öğrenciler, yaptıkları ebrularla 'Her Türk Asker Doğar' pankartı açarak 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e asker selamı verdiler.

Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında Benekli Ortaokulundaki öğrenciler önce ebru sanatı ile tanıştı daha sonra ise yaptıkları ebrularla 'Her Türk Asker Doğar' pankartı açtılar. Okul bahçesinde 'Her Türk Asker Doğar' pankartı açan çocuklar, Türk bayrağı ile asker ağabeylerine selam gönderdiler.

Dernek Başkanı Şazime Hancı, başlattıkları proje kapsamında Bitlis'te ebru sanatıyla tanışmamış köy öğrencisinin kalmayacağını söyledi. Hancı, çocuklara hem ebru öğretip hem vatan sevgisini aşılamak hem de sınırdaki Mehmetçik'e de selam gönderdiklerini ifade etti. İlk etap için 7 köy okulundan 3 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Hancı, dernek olarak sanatı yaymak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hancı, "Bitlis'te bir ilki yaparak köy okullarında ebru sanatıyla tanışmamış çocuklarımızla buluşturmak amacıyla bir proje başlattık. Bu projeye Bitlis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak başlandı. Biz bu projeyi özellikle Doğu Anadolu Bölgesindeki köy okullarında ebru sanatını görmemiş ve tanışmamış çocuklarımıza öğretmek amaçlı yaptık. İlk olarak Tatvan'a bağlı Benekli Ortaokuluna geldik. Buradaki çocuklarımızla beraber ebru sanatını yaptık. Çocuklarımızın gözündeki o ışık bile bizi fazlasıyla mutlu etti. Çünkü çocuklarımız ebru sanatını bugüne kadar duymamış görmemiş. Bugün onları bu sanatla tanıştırdık. Tek tek hepsine ebru sanatının ne olduğunu anlattık ve onlarda yaptık. Biz bu projeyi ücretsiz bir şekilde başlattık. Derneğimiz bünyesinde gönüllü öğretmenlerimizle beraber burada eğitim veriyoruz. Çocuklarımıza yapmış oldukları ebruları hediye ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu faaliyetin sonunda da sınırdaki Mehmetçik'imizi de unutmadığımızı belirtmek amaçlı çocuklarımızla beraber milletimizle gönülden onların yanında olduğumuzu belirtmek amaçlı onlara bir selam vermek istiyoruz" diye konuştu.

- Köy çocuklarından Mehmetçik'e ebruli destek

Tatvan, Bitlis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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