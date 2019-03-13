Köy Çocuklarının Hayalini Üniversiteli Gençler Gerçekleştiriyor

Fırat Üniversitesinde okuyan üniversite öğrencileri hayata geçirdikleri proje ile köy köy gezerek, çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.

SUAT ÖZTÜRK - Fırat Üniversitesinde okuyan üniversite öğrencileri hayata geçirdikleri proje ile köy köy gezerek, çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.



Üniversiteli gençlerden oluşan Farkındalık Atölyesi tarafından, kırsalda yaşayan çocukların hayallerine kavuşması amacıyla, "270 Dilek 270 Kahraman Dilek. Kahramanım Olur musun Projesi" hazırlandı.



Proje doğrultusunda üniversitenin sağladığı ulaşım imkanı ile köy köy gezen gençler, görüştükleri köy çocuklarından hayallerini not etmelerini istedi.



Bu notlarla kente dönen gençler, üniversitede okuyan arkadaşlarıyla temin ettikleri oyuncak, kırtasiye ve giysiden oluşan malzemeleri, paketlerin içine bıraktıkları notla öğrencilere ulaştırıyor.



4 ayda 4 köyü ziyaret ederek 270 çocuğa hayal ettikleri kırtasiye, kıyafet ve oyuncakları dağıtan gençler, geleneksel oyunlar da oynayarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.



Küçük dünyaları hayallerine kavuşturan proje, daha çok çocuğun yüzü gülsün diye devam edecek.



"Çocukların gözlerindeki tebessüm bize yetiyor"



Gençlerin bir durağı da Elazığ'ın Arıcak ilçesinin Yaylabası köyündeki Yaylabaşı İlk ve Ortaokulu oldu.



Temin ettikleri hediyeleri buradaki öğrencilere dağıtan Fırat Üniversitesi Farkındalık Atölyesi Başkanı Fırat Algül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal kesimdeki çocukların hayalini gerçekleştirmek, mutluluklarına ortak olmak için bu projeyi hazırladıklarını söyledi.



"Lütfen gülümser misin?" sloganı ile köy okullarını ziyaret ederek, çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Algül, öğrencilerin hayallerini kendilerine ulaşan küçük notlarla öğrendiklerini belirtti.



Algül, üniversitedeki öğrencilerle aldıkları hediyeleri çocuklara ulaştırdıklarını anlatarak, "İnsan hayalleri ile yaşar. Çocuklara hediye almaktan ziyade köy çocuklarının kendilerini değerli hissetmeleri için hediyeyi alan kahraman bir de not bırakıyor. Genç arkadaşlar da tanımadıkları bir insan için alışveriş yapmanın heyecanını yaşamış oldu." dedi.



Okula ulaştıklarında meraklı ve sevgi dolu gözlerle kendilerini karşılayan öğrencileri görmenin anlatılamaz bir duygu olduğunu dile getiren Algül, bu sevinci ortak olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.



"Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz"



Gönüllülerden Emine Yıldız, ekip olarak en ücra köylere giderek küçük kardeşlerini hayallerine kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi.



Çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:



"Bu çocuklar geleceğin doktorları, öğretmenleri. Gelecek nesiller. Biz onların hayallerini gerçekleştirdikçe, onlara daha güzel bir hayat sundukça, daha güzel günler göreceğimize inanıyorum. Burada çocukların gözlerindeki ışıltıyı, sevgiyi, mutluluğu gördüm. Sevinç çığlığının nasıl olduğunu gördüm. Bir çocuğun isteğinin gerçekleşmesi onu ne kadar çok mutlu ediyormuş onu gördüm."



Yaylabaşı İlk ve Ortaokulu Müdürü Metin Şentürk, etkinliğin kırsal kesimdeki çocuklar için çok anlamlı olduğunu, öğrencilerin hayallerini yazıp gönderdikleri günden beri kahramanların yolunu gözlediklerini söyledi.



Öğrencilerin, kahramanları geldiğinde onları büyük bir mutlulukla karşıladıklarını aktaran Şentürk, "Şimdi okulumuzdaki bütün çocukların elinde oyuncakları var. Buradaki bazı çocukların hiç oyuncağı yoktu. Bugün bir istekleri gerçek oldu. Hayallerinde olan oyuncak, ayakkabı ya da elbiseler şu anda ellerinde. O mutluluğu çocuklarımızın gözlerinde görebiliyoruz." diye konuştu.



"Bir oyuncak deyip, geçmemek lazım. Onlar için çok anlamlı bir hediye. Çocukların hayatı boyunca unutamayacakları bir anı oldu. Hayallerindeki hediyeyi onlara alan ağabeylerini, ablalarını tanıdılar, onlarla eğlendiler." diyen Şentürk, proje sayesinde çok güzel şeylerin yaşandığını vurguladı.



"Prenses olmak istiyorum"



Öğrencilerden Zülfiye Özgün, hayalindeki hediyeyi aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Özgün, "Ablalarımdan prenses elbisesi istedim. Bugün elbisemi bana getirdiler. Prenses olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Zilan Yıldırım da çantaya ihtiyacı olduğunu anlatarak, hediyesine kavuştuğunda çok heyecanlandığını aktardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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