Samsun'da bir arkadaş grubunun sosyal medya üzerinden "Küçük Bir Hediye Büyük Mutluluk" sloganıyla başlattığı kampanya, köy çocuklarının sevinci oldu.

Alaçam ilçesinde yaşayan Samet Atasoy ve arkadaşları, sosyal medya üzerinden köy çocukları için oyuncak, kışlık elbise gibi hediyeler toplamak amacıyla kampanya başlattı.

Kampanyanın destek bulması üzerine, belirledikleri köyün muhtarıyla iletişime geçen Atasoy, çocukların ayak numaraları ve yaşlarını öğrenerek onlara uygun mont ve bot ile oyuncaklar alınmasını sağladı.

Hediyelerle Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi'ne giden Atasoy ve arkadaşları, 40 çocuğa kendi isimleriyle paketlenmiş hediyeleri dağıttı.

Çocuklar, sürprize şaşırırken aldıkları hediyeler karşısında büyük sevinç yaşadı, ağabey ve ablalarıyla hazırlanan etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdi.

Atasoy, AA muhabirine, böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bugün çocuklarla palyaço, ok atma ve yüz boyama etkinlikleri yaptık. Çocuklara hediye vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bundan önce de çocukları sevindirmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Atasoy, farklı projelerle köy çocuklarının mutluluğu için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Çocuklar da Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı yolladı.