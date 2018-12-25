Köy Çocuklarının İlk Beyazperde Heyecanı
55 dakika önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 7 eğitimci tarafından bir anaokulunun atıl vaziyetteki deposunda oluşturulan sinema salonunda, ilçeye bağlı köydeki okullarda eğitim gören çocuklar ilk kez "beyazperde" ile tanıştırılıyor.
Sivas
'ın Ulaş
ilçesinde 7 eğitimci tarafından bir anaokulunun atıl vaziyetteki deposunda oluşturulan sinema salonunda, ilçeye bağlı köydeki okullarda eğitim gören çocuklar ilk kez "beyazperde" ile tanıştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:45 Kaynak: Youtube
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