Son Dakika Haberleri: Köy Çocuklarının İlk Beyazperde Heyecanı

Köy Çocuklarının İlk Beyazperde Heyecanı

55 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 7 eğitimci tarafından bir anaokulunun atıl vaziyetteki deposunda oluşturulan sinema salonunda, ilçeye bağlı köydeki okullarda eğitim gören çocuklar ilk kez "beyazperde" ile tanıştırılıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 7 eğitimci tarafından bir anaokulunun atıl vaziyetteki deposunda oluşturulan sinema salonunda, ilçeye bağlı köydeki okullarda eğitim gören çocuklar ilk kez "beyazperde" ile tanıştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:45 Kaynak: Youtube

Sivas, Genel
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