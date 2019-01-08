Son Dakika Haberleri: Köy Çocuklarının Kartopu Sevinci

Köy Çocuklarının Kartopu Sevinci

57 dakika önce

Köy çocuklarının kartopu sevinciSİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok minikleri sevindirdi.

Köy çocuklarının kartopu sevinci

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok minikleri sevindirdi. Köylerde etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.
Siirt'in Eruh ilçesinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı en çok minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Eruh ilçe merkezinde eğitim gören minikler, ders bitiminde kartopu oynadı. İlçede etkili olan kar yağışı sebebiyle sokaklar beyaza büründü. Kartopu oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Siirt, Eruh, Kar, Yerel
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