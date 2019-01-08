Köy Çocuklarının Kartopu Sevinci
57 dakika önce
Köy çocuklarının kartopu sevinciSİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok minikleri sevindirdi.
Köy çocuklarının kartopu sevinci
SİİRT - Siirt
'in Eruh
ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok minikleri sevindirdi. Köylerde etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.
Siirt'in Eruh ilçesinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kar
yağışı en çok minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Eruh ilçe merkezinde eğitim gören minikler, ders bitiminde kartopu oynadı. İlçede etkili olan kar yağışı sebebiyle sokaklar beyaza büründü. Kartopu oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 Kaynak: İHA
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