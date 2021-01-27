Son dakika haberi: Köy çocuklarının "Meltem ablası" yardım için yollara düşüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Köy çocuklarının "Meltem ablası" yardım için yollara düşüyor

27.01.2021 11:13

Son dakika habere göre İhtiyaç sahibi köy çocukları için şimdiye kadar 40 ilde yaklaşık 7 bin kişiye çeşitli yardımlarda bulunan Adanalı Meltem Kaya, Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşıp daha fazla yüz güldürmeyi amaçlıyor.

İhtiyaç sahibi köy çocukları için şimdiye kadar 40 ilde yaklaşık 7 bin kişiye çeşitli yardımlarda bulunan Adanalı Meltem Kaya, Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşıp daha fazla yüz güldürmeyi amaçlıyor.

Meltem Kaya (35), yaklaşık 8 yıl önce kentte çeşitli ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek için "Çocuklar gülerse herkes güler" sözünü ilke edinip yardım çalışmalarına başladı.

Zamanla, yardım ve hediyeler götürdüğü çocukların "Meltem ablası" olarak tanınmaya başlayan Kaya, 8 yılda Türkiye'nin 40 şehrine ulaştı.

Hem kendi imkanları hem de yardımseverlerin destekleriyle aldığı giysi, bot, oyuncak gibi eşyaları, dernekler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediği yaklaşık 7 bin çocuğa hediye eden Kaya, "iyilik hareketini" 81 ile ulaştırmayı hedefliyor.

Kaya, kurucu başkanlığını yürüttüğü Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği aracılığıyla şehit çocukları için de zaman zaman yardıma faaliyetleri yürütüyor.

Son olarak Adana'nın Karataş ilçesindeki mevsimlik tarım işçisi ailelerin yaşadığı çadırları ziyaret eden Kaya, buradaki ihtiyaç sahibi çocuklara da çeşitli hediyeler sunup yüz güldürdü.

Çocuklara balon ve oyuncaklar da dağıtan Kaya, onlarla oyun oynayıp keyifli vakit geçirdi.

"Çocukların bu sevincini görmek beni daha çok mutlu ediyor"

Meltem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmanın kendisinde 8 yıldır hayat görüşü haline geldiğini söyledi.

Yardımlaşmanın bir insanlık görevi olduğuna dikkati çeken Kaya, "Amacım, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekten ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza hediyeler götürerek onların yüzlerinin bir nebze gülümsemesini sağlamak. Daha önce de doğu illerimizi gezdik, oralara yardımlar götürdüm. Buradan seslenmek istiyorum, sadece benimle değil, biz birlikte bütün olursak, el ele verirsek daha güçlü oluruz. Çocuklar gülerse hepimiz güleriz." diye konuştu.

Kaya, bugüne kadar yaklaşık 7 bin çocuğa hediye ve yardım götürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Çocuklara yardım götürdüğümde çok mutlu oluyorum. İhtiyaçlarını karşılarken kendim de çok mutlu oldum ve akşam buraya geleceğim için heyecandan yatamıyordum. Sabah saat 05.00'te kalktım ve çok mutluydum. Çocukların bu sevincini görmek beni daha çok mutlu ediyor. Benimle birlikte herkesin bu mutluluğu yaşamasını istiyorum."

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı da olduğunu anımsatan Kaya, "40 ilde 105 şehit çocuğunun da hayalini de gerçekleştirdik. Sadece şehit çocuklarımız değil ülkemizin her yerindeki çocuklar bizim çocuklarımız. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu, sevinci gördüğüm zaman ben de mutlu oluyorum ve daha fazla çocuğa ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Köy çocuklarının Meltem ablası yardım için yollara düşüyor
Son dakika haberi: Köy çocuklarının Meltem ablası yardım için yollara düşüyor
Son dakika haberi: Köy çocuklarının Meltem ablası yardım için yollara düşüyor
Son dakika haberi: Köy çocuklarının Meltem ablası yardım için yollara düşüyor

Meltem Kaya, Türkiye, oyunlar, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Köy çocuklarının 'Meltem ablası' yardım için yollara düşüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu
"Sözleşme uzatacak mısın?" sorusuna Aboubakar'dan net yanıt: Menajerim kulüple görüşecek         
12:19
2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte 2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte         
11:45
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü         
11:36
Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı         
11:15
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
11:11
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı         
10:09
Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:59
Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var         
09:54
Çağla Şıkel'e Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek         
09:12
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 12:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Köy çocuklarının "Meltem ablası" yardım için yollara düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei