Köy Enstitüleri, Ayvalık'ta 4 gün boyunca gündeme taşındı - Son Dakika

Etkinliğin son gününde, gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk moderatörlüğünde, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Köy Enstitüler modelini konuştu. Panel öncesi Nebil Özgentürk'ün hazırlayıp seslendirdiği "Kısa bir yolculuk ama uzun bir yürüyüştü Köy Enstitüleri" konulu belgeselin sunumu yapıldı. Bir Köy Enstitüsü öğretmeninin çocuğu olan Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, enstitünün kuruluşunu, amaçlarını ve 14 yıl boyunca Türkiye eğitimine, gençliğine kattığı değeri anlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, Köy Enstitüleri modelinin bir benzerini Ayvalık'ta yaşama geçirildiğini söyledi. Başkan Ergin, "Mahalle evleriyle, kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz kooperatif ile çocuklara, gençlere ve kadınlara çok önemli desteklerimiz oldu. Köylerimizde çiftçinin emeği, ürettiklerini kooperatifimizin satış mağazasında değerlendirdik. Kadınlarımız aldıkları eğitimle ürettikleri ürünleri kooperatife satarak aile bütçelerine önemli katkılar sağladı. Çağımız eğitim modellerinin sürekli tartışma konusu olduğu ve değişikliğe uğradığı bu günlerde Köy Enstitülerinin çok kısa sayılabilecek yaşam pratiğinin halâ özlenen bir eğitim modeli olarak tartışılması çok önemli. Enstitüler açık olsaydı keşkelerimiz olmayacaktı" dedi.

Arıcılıktan, fidan dikimine, akkız ekiminden, dikiş nakış kursuna kadar 600'den fazlakişiye eğitim verildiğini ve bunların çoğunun gelir getirici kurslar olduğunu anlatan Başkan Ergin şöyle devam etti: "Yapmaya çalıştıklarımızdan biri, mahalle evlerinde alınan kurslar ile edinilen bilginin kooperatifte kullanılması. Diğer kooperatifler ile ürün değişimi ve satışı konularında yol aldık. Zeytinyağı olarak dünyanın en iyi nefasetteki zeytinyağlarından ilk beşteyiz. Zeytinden yağ üretmek kaybolan bilgi, zeytinin bakımı, ürün kalitesi arttırma, dünyada zeytin toplama konusunda gelişen teknolojiler, bu konuda eğitimler verildi. Yerelin ürününü yerelde öğrettik. Mahalle evlerini bizim için halk evleri gibi düşünülebilen ama belgelendirmeye yönelerek bazı eğitimleri mahalle arasına götürmekleilgili bir çalışma oldu. Tüm bu çalışmaları yaparken de Köy Enstitüsü modelini örnek aldık."