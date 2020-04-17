Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. yılı - Son Dakika

Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. yılı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaparak, yaşayarak güçlüklerle başa çıkmayı öğreten bir eğitim anlayışı sunan Köy Enstitüsü modeli her türlü siyasi tartışmanın dışında, ortaya koyduğu pedagojik yaklaşımla iz bırakmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaparak, yaşayarak güçlüklerle başa çıkmayı öğreten bir eğitim anlayışı sunan Köy Enstitüsü modeli her türlü siyasi tartışmanın dışında, ortaya koyduğu pedagojik yaklaşımla iz bırakmıştır." dedi. Bakan Selçuk, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu. Köy enstitülerine ilişkin fotoğrafları da paylaşan Selçuk, "Yaparak, yaşayarak güçlüklerle başa çıkmayı öğreten bir eğitim anlayışı sunan Köy Enstitüsü modeli her türlü siyasi tartışmanın dışında, ortaya koyduğu pedagojik yaklaşımla iz bırakmıştır. Kuruluşunun 80. yılında emeği geçenlere rahmet ve minnetle…" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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