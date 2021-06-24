Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç anısına hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: "Bu hatıra ormanının, bu ağaçların dikilmesi çok önemli ve anlamlı"

DENİZLİ - Köy Enstitüleri'nin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'un ölüm yıl dönümünde anısına Merkezefendi Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği işbirliğiyle hatıra ormanı oluşturuldu. Adalet Mahallesinde 2 bin 500 metrekarelik hatıra ormanına 35 adet çınar ağacı dikildi.

Merkezefendi Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği işbirliğiyle 'Köy Enstitüleri'nin Mimarı İsmail Hakkı Tonguç ve Cumhuriyetin Tüm Eğitim Öncülerinin Anısına' hatıra ormanı oluşturuldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Köy Enstitüleri'nin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'un ölüm yıl dönümünde Adalet Mahallesinde oluşturulan hatıra ormanının ilk fidanını toprakla buluşturdu. 2 bin 500 metrekarelik hatıra ormanına 35 adet çınar ağacı dikildi. Düzenlenen törene Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Başkanı Ayşegül Odabaşıoğlu, Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Merkezefendi Belediyesi'nin Köy Enstitüleri ruhunu yaşatmaya çalıştığını belirten Başkan Doğan, eğitimi doğru, düzgün ellerden, eşit derecede dağıtarak çocuklara ulaştırdıklarını söyledi. Doğan; "Köy Enstitüleri bizim için çok önemli. Keşke bugünlere kadar getirebilseydik. Keşke kapatılmasaydı da o ruhu yaşatabilseydik. Ama maalesef ki birileri tarafından köy Enstitüleri tehlike görülerek kapatıldı. Köy Enstitüleri sadece o köyde eğitim vermiyordu. O köyde yaşayan çocukların, kadınların, gençlerin eğitimine olduğu gibi her türlü sosyal hayatına da katkı sağlıyordu. Her bir çocuğun enstrüman çalmasında, meslek edinmesinde İsmail Hakkı Tonguç gibi eğitim mimarlarımızın emeği çok büyük. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak bu yeni dönemde elimizden geldiği kadar Köy Enstitüleri ruhunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle dezavantajlı mahallelerde açtığımız 'Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri' ile o ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Tabi Köy Enstitüleri kurucuları kadar olmasa da İsmail Hocam ve Yücel Hocam kadar yapamasak da biz buralarda eğitimi doğru düzgün ellerden, eşit derecede dağıtarak çocuklarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu hatıra ormanının, bu ağaçların dikilmesi çok önemli ve anlamlı"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hatıra ormanının çok önemli ve anlamlı olduğunu söyleyerek; "Bugün İsmail Hakkı Tonguç'un anısına bu hatıra ormanını hep birlikte oluşturacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak yeşil alan anlamında da parklar anlamında da yeni dönemde çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu hatıra ormanının, bu ağaçların İsmail Hakkı Tonguç adına dikilmesi çok önemli ve anlamlı. Köy Enstitüleri'ne emek veren, bu yolda yürüyen, kendisiyle bir belgesel çektiğimiz Yücel Hocama da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dünyada eşi benzeri olmayan okulları açtı örnek oldu"

Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Başkanı Ayşegül Odabaşıoğlu, "Bugün buraya ünlü eğitim devrimcisi, eğitimde eşit haklar getiren, yoksul çocukların, dezavantajlı çocukların hayatına dokunan ünlü eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç'u hem anmak hem de İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitülerini yaşatmak için bir araya geldik. Kendisini saygıyla, rahmetle, özlemle anıyoruz" dedi. Köy Enstitüsü mezunu öğretmen Yücel Güngör ise; "Tonguç Baba'yı böyle onurlandırdığı için, böyle bir yeri bize tahsis ettiği için. İsmail Hakkı Tonguç'a gerçekten babaydı. Özellikle geri kalmış yörelerimizin çocuklarının okutulmasında, onların hayata atılmasında, onların bu ülkeye yararlı olmasında, onların Atatürkçü, Cumhuriyetçi yetişmelerinde açılan okulların mimarı olduğu için. ve dünyada eşi benzeri olmayan okulları ancak o açtı. ve dünyaya da örnek oldu" diye konuştu.