Köy enstitüsü öğretmenleri belgesele konu oldu

Denizli'de, köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin yazdıkları mektuptan yola çıkarak hikayeleştirilen "Bu işte bir umut var" isimli belgeselin ilk gösterimi Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.



Eski Milli Eğitim Bakanı, köy enstitülerinin kurucusu ve öğretmen Hasan Ali Yücel döneminde köy okullarına öğretmen yetiştirmek için kurulan ve 1954 yılında kapatılan enstitülerden mezun olan öğretmenlerin yazdığı mektuplardan etkilenen yönetmen Jale İncekol, "Bu işte bir umut var" adlı belgesel çekti.

Denizli Sanayisi ve İşadamları Derneğince organize edilen belgeselin galasına, başrolü oynayan Sivas Yıldızeli, Pamukpınar Köy Enstitüsü'nü bitiren ve 22 yıl köy okulunda öğretmenlik yapan 83 yaşındaki Yücel Güngör, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



Gala öncesinde davetliler antik kenti gezerek kazı başkanı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten bilgi aldı.



Yönetmen İncekol, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, kendisi için çok ayrı bir öneme sahip olan belgeselin bilinmesi ve görülmesi gereken bir yerde gösterildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Sponsor olan kulüp üyelerinin tavsiyesiyle antik kentte böyle bir organizasyona imza atıldığını belirten İncekol, "Öğretmenlik

mesleğine selam duran bir belgesel çekmeye çalıştık. Farklı kuşaklardan öğretmenlerin mesleklerine duydukları saygıyı, yaptıkları fedakarlıkları anlatın bir film. Benim için anlamı çok. Belgeselin devamını çekmek için çalışmalara başladık." dedi.



Davetlilerin 65 dakikalık belgesel filmi izlediği galada, Köy Enstitüsü Marşı'nı seslendiren öğretmenler, köy enstitüleriyle ilgili anılarını etkinliğe katılan davetlilerle paylaştı.