Son Dakika Haberleri: Köy enstitüsü öğretmenleri belgesele konu oldu
Son Dakika Güncel Haber

Köy enstitüsü öğretmenleri belgesele konu oldu

1 saat önce

Denizli'de, köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin yazdıkları mektuptan yola çıkarak hikayeleştirilen "Bu işte bir umut var" isimli belgeselin ilk gösterimi Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.

Denizli'de, köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin yazdıkları mektuptan yola çıkarak hikayeleştirilen "Bu işte bir umut var" isimli belgeselin ilk gösterimi Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı, köy enstitülerinin kurucusu ve öğretmen Hasan Ali Yücel döneminde köy okullarına öğretmen yetiştirmek için kurulan ve 1954 yılında kapatılan enstitülerden mezun olan öğretmenlerin yazdığı mektuplardan etkilenen yönetmen Jale İncekol, "Bu işte bir umut var" adlı belgesel çekti.

Denizli Sanayisi ve İşadamları Derneğince organize edilen belgeselin galasına, başrolü oynayan Sivas Yıldızeli, Pamukpınar Köy Enstitüsü'nü bitiren ve 22 yıl köy okulunda öğretmenlik yapan 83 yaşındaki Yücel Güngör, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala öncesinde davetliler antik kenti gezerek kazı başkanı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten bilgi aldı.

Yönetmen İncekol, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, kendisi için çok ayrı bir öneme sahip olan belgeselin bilinmesi ve görülmesi gereken bir yerde gösterildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sponsor olan kulüp üyelerinin tavsiyesiyle antik kentte böyle bir organizasyona imza atıldığını belirten İncekol, "Öğretmenlik mesleğine selam duran bir belgesel çekmeye çalıştık. Farklı kuşaklardan öğretmenlerin mesleklerine duydukları saygıyı, yaptıkları fedakarlıkları anlatın bir film. Benim için anlamı çok. Belgeselin devamını çekmek için çalışmalara başladık." dedi.

Davetlilerin 65 dakikalık belgesel filmi izlediği galada, Köy Enstitüsü Marşı'nı seslendiren öğretmenler, köy enstitüleriyle ilgili anılarını etkinliğe katılan davetlilerle paylaştı.

Köy enstitüsü öğretmenleri belgesele konu oldu

Laodikya, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı Alçı'nın "Katil devlet" sözlerine Emekli Tümgeneral Yavuz'dan sert tepki: FETÖ artığı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 00:18:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy enstitüsü öğretmenleri belgesele konu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]