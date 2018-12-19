Son Dakika Haberleri: Köy Evinde 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Köy Evinde 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

3 saat önce

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Köy Evinde 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Bülent A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İçkileri içiyorum. Sana da vereyim mi?" dedi.

Aksaray İl Jardarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağlayan Köyü'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenlendi. Baskında Bülent A. (33), Mustafa A.( 43), Resul A.(44) ve Salman D.(52) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bidonlar içerisinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa A., Resul A. ve Salman D. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bülent A. ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çekip ne yapacaksın? İçkileri içiyordum. Sana da vereyim mi gel. Bu zaten sarhoş bir de gazetecilik yapıyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:11 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evin Duvarında Çukur Dizisinin Sembolü Görüldü Fuhuş Operasyonunda 3 Kadın ile 15 Erkek Aynı Odada Yakalandı

Son Dakika! Beyaz Saray Resmen Duyurdu: ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:09:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy Evinde 2 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]