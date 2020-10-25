Köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangında soğutma çalışması devam ediyor - BOLU - Son Dakika

Köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangında soğutma çalışması devam ediyor - BOLU

25.10.2020 20:31

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyündeki bir evde çıkan ve çevredeki 11 eve sıçrayan yangın alanında soğutma çalışması ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyündeki bir evde çıkan ve çevredeki 11 eve sıçrayan yangın alanında soğutma çalışması ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek toplam 12 evin yanmasına neden olan yangının ardından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Bolu AFAD il müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek, yangınzedelerin yaralarının sarılması için de çalışmalara hemen başlandı.

Bölgeye AFAD koordinesinde Bolu Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan 8 itfaiye, 3 park bahçe sulama aracı, 1 ikram aracı, 4 iş makinesi ve 6 kamyon ile 40 personel görevlendirildi.

Ayrıca, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait 2 su ikmal aracı, Özel İdare Müdürlüğü'ne ait 4 iş makinası, 6 kamyon ve 23 kişi, Düzce, Mudurnu ve Taşkesti Belediyelerine ait toplam 3 itfaiye aracı ile 6 kişi Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 araç ve 13 personel, SEDAŞ bünyesinde bulunan 1 araç ve 4 personel bölgede görev yaparak hem soğutma çalışmasına yardım ederken hem de enkaz kaldırma çalışmalarında görev alıyor.

Öte yandan köye gönderilen AFAD'a ait 4 araç ve 1 haberleşme ve koordinasyon aracı ile 12 personelin yanı sıra Kızılay'a ait 1 ikram aracı ve 2 personel, Jandarma Komutanlığına ait 5 araç ile 17 personel de olay yerinde görev yapıyor.

Köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangında soğutma çalışması devam ediyor - BOLU
Köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangında soğutma çalışması devam ediyor - BOLU
Köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangında soğutma çalışması devam ediyor - BOLU
Köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangında soğutma çalışması devam ediyor - BOLU

İtfaiye, Yangın, AFAD, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangında soğutma çalışması devam ediyor - BOLU - Son Dakika

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