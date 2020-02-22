Köy evinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Köy evinde çıkan yangın korkuttu

24 dakika önce

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi.

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Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Güce'ye bağlı Kuluncak köyünde, Yaşar Kara'ya (50) ait tek katlı köy evinin mutfak bölümünde akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören aile sakinleri koşarak dışarıya çıktı. Yardım çığlıklarını duyan köy sakinlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanı kurtarıldı ve yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - GİRESUN

Kuluncak, Giresun, Güce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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