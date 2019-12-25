Köy evinde esrar ele geçirildi; baba ve oğlu gözaltına alındı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerince ihbar üzerine arama yapılan bir köy evinde 1 kilo 660 gram esrar ele geçirildi. Evdeki baba ve oğlu gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesindeki Akçaköy'de oturan S.C.'ye ait köy evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri 1 kilo 660 gram kubar esrar ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.C. ve oğlu T.C. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.