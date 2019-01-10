Köy Evinde Geceyi Aydınlatan Yangın
59 dakika önce
Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kullanılmaz hale gelen ve göçen evde can kaybı yaşanmaması sevindir.
Afyonkarahisar
'da bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kullanılmaz hale gelen ve göçen evde can kaybı yaşanmaması sevindir.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye
ilçesi Osmanköy Köyü'nde gece saatlerinde sabadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre Hasan Savaş isimli bir şahsa ait köy evinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Paniğe neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatısı göçtü. Geceyi aydınlatan alevlerin kısa sürede evi küle çevirdiği yangının itfaiye ekipleri köydeki diğer evle sıçramaması için büyük gayret sarf etti.
Çıkan yangına ilişkin jandarma ekipleri tahkikat başlattı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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